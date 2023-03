Ellátás

Ön szívesen enne itt, ennyiért?

Futótűzként terjed az Országházban befotózott büfé-árlista a közösségi oldalakon. A vendéglátóegység mindig is híres volt magas minőségéről és igencsak szerény árairól. Mi is ettünk már ott 2003 környékén 100 forintos rántotthúsos szendvicset. Az árlista most is igen barátinak tűnik, akár igaz, akár nem. Mindenesetre a képet több ezren osztották meg, rengeteg csoportban is felbukkant, a kommentelők tábora pedig kettészakadt: van, akik szerint egyáltalán nem olcsó egy ebéd itt sem, mások szerint az ovikba és iskolákba kéne ilyen ételeket szállítani.