Pártok-DK

DK: Varga Judit nem írta alá a Nemzetközi Büntetőbíróság döntését támogató állásfoglalást

Az árnyékkormány szerint Orbán Viktor miniszterelnök "tönkreteszi és lejáratja Magyarországot azzal, hogy védelmezi" a háborús bűnökkel vádolt orosz elnököt. 2023.03.21 18:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az uniós miniszterek közül csak az Orbán-kormány igazságügyi minisztere, Varga Judit nem írta alá azt a közös állásfoglalást, ami támogatta a Nemzetközi Büntetőbíróság döntését a háborús bűnökkel vádolt orosz elnök elleni elfogatóparancsról - mondta keddi, online sajtótájékoztatóján a DK EP-képviselője.



Rónai Sándor úgy fogalmazott: az árnyékkormány szerint Orbán Viktor miniszterelnök "tönkreteszi és lejáratja Magyarországot azzal, hogy védelmezi" a háborús bűnökkel vádolt orosz elnököt.



Vlagyimir Putyin pártolásával a kormányfő "kiírja Magyarországot a civilizált világból, bebetonozza hazánk elszigeteltségét az Európai Unióban", így tovább csökkenti annak esélyét, hogy valaha is megérkezzenek Magyarországra az uniós pénzek - jelentette ki a politikus. Az uniós források nélkül pedig tovább fokozódik a magyar embereket sújtó "orbáni infláció", a történelmi élelmiszerdrágulás és fennmarad a "hétszeres rezsiemelés" is - tette hozzá.



Orbán Viktor "történelmi bűne, hogy Putyin pártolásából Magyarországnak semmilyen haszna sem származik, csak súlyos kárai" - mondta az EP-képviselő. Rónai Sándor szavai szerint Magyarország most is "méregdrágán" veszi az orosz gázt és olaj, "emiatt nőtt a rezsi és az üzemanyagár".