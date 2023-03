Felsőoktatás

Akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó képzés indul az Óbudai Egyetemen

Autóipari Li-ion akkumulátorok gyártása elnevezésű tantárgy oktatása kezdődött meg az Óbudai Egyetemen, hamarosan pedig speciális szakirányra is jelentkezhetnek a mérnökhallgatók.



Az egyetem az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, a képzést a Samsung- SDI-vel együttműködve indítják, a gyakorlati ismeretek megszerzéséért az oktatásban szerepet vállalnak a vállalat mérnökei is, valamint ösztöndíjprogramot és szakmai gyakorlat lehetőségét is biztosítanak a gödi gyárban.



Tudatták: a diákok 2023 tavaszi szemesztertől az angol oktatási nyelvű "Manufacturing of automotive Li-ion batteries" elnevezésű tantárgy részeként sajátíthatják el a gyártásban végzendő mérnöki munkához nélkülözhetetlen ismereteket. A tantárgyat jelenleg az egyetem Bánki Donát gépész és biztonságtechnikai mérnöki képzésben részt vevők, az őszi félévtől pedig már a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar hallgatói is felvehetik.