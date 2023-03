Környezetvédelem

Április 11-ig lehet regisztrálni a TeSzedd! hulladékgyűjtő akcióra

A TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciót a 11. alkalommal rendezik meg idén, az ország legnagyobb önkéntes hulladékszedési programjára április 11-ig lehet regisztrálni - mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán kedden.



Koncz Zsófia felidézte: évről évre egyre többen csatlakoznak az akcióhoz, tavaly több mint 40 ezer önkéntes mintegy 850 tonna hulladékot gyűjtött össze 900 helyszínen országszerte.



A TeSzedd! összekapcsolódik a fenntarthatósági témahéttel, a Föld napján, április 22-én kezdődik és április 28-ig tart. Idén is várják az oktatási intézmények, munkahelyi közösségek, baráti társaságok jelentkezését - jelezte.



Felhívta a figyelmet arra, hogy építési törmeléket, autóalkatrészeket, elektronikai eszközöket nem lehet gyűjteni az akció során, de ha ilyet találnak a résztvevők, azt be lehet jelenteni a 2020-ban elindított Hulladékradar applikációban. Hozzátette, hogy erre már 27 ezren regisztráltak, több mint 43 ezer bejelentés érkezett és több százezer tonna hulladékot sikerült ezen keresztül összegyűjteni.



Az államtitkár kifejtette: a kormány részéről fontos üzenet volt a 2020-ban elfogadott klíma- és természetvédelmi akcióterv, ebben kiemelten szerepel az illegális hulladéklerakók felszámolása is.



Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt arról, hogy az emberek fontosnak tartják a TeSzedd! programot, a környezet rendben tartását, de az akció egyben jó kikapcsolódás, csapatépítés is.



Az államtitkár a környezettudatos szemlélet erősítését segítő kormányzati kezdeményezések között említette egyebek mellett a Tisztítsuk meg az országot! programot is, amelyhez számos település csatlakozott.