Természetvédelem

Telefonos applikáció segíti a gólyák megfigyelését

Telefonos applikációval bővült a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) gólyafészek adatbázisa, amely így még egyszerűbbé teszi a lakosság számára a megfigyelésen alapuló adatszolgáltatást.



A nemrég lezárult Téli madárles elnevezésű akcióhoz hasonlóan a Gólyales program célja szintén a lakosság bevonása a környezetükben élő madarak megfigyelésébe, valamint a védelmüket is segítő közösségi adatgyűjtésbe - közölte az egyesület az MTI-vel.



Az MME 2005-ben indította el az első adatgyűjtésre szolgáló honlapját, amely azóta a fehér gólyák fészkeit és költését megfigyelők legfontosabb magyarországi adatforrása lett. Az adatbázis tavaly nyáron újult meg, most pedig egy felhasználóbarát mobiltelefonos applikációval bővült, hogy még könnyebbé váljon az adatszolgáltatás.



Hasonlóan a téli akcióhoz, a gólyákat megfigyelő program is elérhető internet böngészőn keresztül is, valamint a Turdus mobiltelefonos applikációval. Akik részt vettek a téli madárlesen, azok az ott használt bejelentkezési adataikkal tudják a közelükben lévő, vagy újonnan megfigyelt gólyafészkek adatait rögzíteni.



Az új adatbázisban a korábbi költési eredmények, a megfigyelési adatok és a fészkekről készült fotók is elérhetők, vagyis több mint tízezer fészek alapadatához kapcsolódó 118 ezer költési eredményt, 55 ezer megfigyelési adatot és 67 ezer fotót lehet böngészni eddig.



Az adatbázisok használatát egy videós bemutató is segíti.



A Gólyales mellett hamarosan elérhető lesz a tavaszi időszakban megfigyelhető állatokra kialakított adatgyűjtés, a Tavaszi természetles elnevezésű program, továbbá a fecskéket is leltárba vevő felület, a Fecskeles. Tervben van még az autók által elütött, áramütés, ablaknak ütközés következtében, vagy egyéb okból elpusztult állatok bejelentését is lehetővé tevő applikáció is.