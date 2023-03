Besokallt

Galambos Lajos levelet írt Novák Katalinnak

Tavaly év végén Galambos Lajost jogerősen 3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, a zenész azonban továbbra is ártatlannak vallja magát, és harcol saját igazáért. A Blikk csütörtökön megírta, ennek részeként komoly lépésre szánta el magát: minden eddig kapott kitüntetését, díját és díszpolgári címét visszaadja.



Rögtön a két legnagyobb elismerésével kezdi: visszaküldi a Köztársasági Elnöki Hivatalba a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét és Lovagkeresztjét.



"Sokan irigylik tőlem ezt a két igencsak magas állami kitüntetést, bár számomra a kisebb elismerések ugyanolyan megtisztelőek. Ezek fényét nem kívánom csorbítani a velem kapcsolatos ügy méltatlan lezárásával. Abban a reményben szolgáltatom vissza ezeket a kitüntetéseket, hogy be tudom bizonyítani az igazamat, hiszen a bíróságon kívül senki sem állította, hogy áramot vagy vizet loptam volna, egyetlen tanú sem! Március 15-én, eme jeles napon döntöttem úgy, visszaadok mindent, de őszintén bízom abban, hogy az ügyem lezárta után ezek visszajutnak majd hozzám. Merthogy én ugyanaz a Galambos Lajos vagyok, aki 2001 augusztusában Mádl Ferenctől és Orbán Viktortól, 2006 márciusában pedig Sólyom Lászlótól és Gyurcsány Ferenctől átvehettem ezeket a kitüntetéseket" - nyilatkozta a lapnak Galambos, aki döntését levélben tudatta Novák Katalin államfővel.

Ebben azt írta a köztársasági elnöknek, óriási megtiszteltetés volt számára, hogy két kormánytól is átvehette a kitüntetést, "melyhez az általam igen tisztelt és nagyra becsült közönségem, a műsoraim, a munkásságommal kapcsolatos eredményeim juttattak, a zenei és politikai függetlenségemet is bizonyítva".



"Annak érdekében, hogy ennek a díjnak a fényét és a méltóságát ne árnyékolja be a személyem és a velem kapcsolatos ügy, és más kitüntetéssel jutalmazottakat ne érjen kellemetlenül, úgy döntöttem, hogy annak ellenére, hogy nem tartom magam méltatlannak a díjakra, a mai nappal mindkét komoly és zene munkásságom szempontjából is valamint a teljes életművem szempontjából is fontos díjról lemondok, és visszaadom tisztelettel a Köztársasági Elnök Asszonynak. Egyéb díjaimmal, díszpolgári kitüntetéseimmel ugyanígy járok el, és visszaszolgáltatom mindazokat" - olvasható a Blikk által közölt levélben.



Galambos úgy fogalmaz, társadalmi szerepvállalását ugyanolyan fontosnak tartja, mint az eddigi három évtizedben, de ezeket anonim módon a nyilvánosság kizárásával végzi, kivéve, ahol a támogatási cél eléréséhez elengedhetetlen a nyilvánosság, a széles körű ismertetés.



"Őszintén reménykedem abban, hogy az ügyemmel kapcsolatos további jogorvoslatokat követően olyan eredményt hoznak, hogy ismét méltó leszek a nagy nyilvánosság előtt is díjaim viselésére úgy, hogy ez senkiben ne okozzon rosszallást, és a további jogorvoslatok, melyek bizonyíthatják az általam vallottakat, további elismerések és díjak is gazdagíthatnak, melyek az elmúlt 8 évben legalább ugyanolyan tehetségem, szorgalmam és kitartó munkásságom ellenére elmaradtak." Levelét úgy írta alá mint "Galambos Lajos - Lajcsi. A sajtóban Magyarország Dáridós daloló trombitásaként titulált előadóművész".