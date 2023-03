EP-korrupciós botrány

Hidvéghi Balázs: rendszerszintű a brüsszeli korrupció

Legutóbb az Európai Bizottság egyik főigazgatója saját magának engedélyezte Katar által fizetett luxusrepülőutak igénybevételét, amelyek értéke meghaladja a 20 millió forintot. 2023.03.16 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Minden jel arra mutat, hogy rendszerszintű a brüsszeli korrupció, ugyanis a botrány tovább gyűrűzik, és kiderült, nem elszigetelt esetről, hanem egyre többeket érintő ügyről van szó - jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Strasbourgban szerdán.



Hidvéghi Balázs, az Európai Parlament plenáris ülésének szünetében, magyar újságíróknak nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy az ügy Eva Kaili szocialista európai parlamenti alelnök letartóztatásával kezdődött, és azóta hétről hétre újabb brüsszeli politikusok kerülnek előzetes letartóztatásba, mert kenőpénzért cserébe külföldi érdekeket képviseltek.



Hozzátette: információk szerint legutóbb az Európai Bizottság egyik főigazgatója saját magának engedélyezte Katar által fizetett luxusrepülőutak igénybevételét, amelyek értéke meghaladja a 20 millió forintot. Az uniós bizottság közlekedésért felelős főigazgatója legalább kilenc alkalommal fogadta el a luxusrepülőjegyeket akkor, amikor az uniós testület Katar számára előnyös közlekedési megállapodásról tárgyalt - mondta.



"Ez is mutatja, hogy rendszerszintű problémáról beszélhetünk, a brüsszeli bürokraták úsznak a korrupciós ügyekben. Ezért is képmutató és álságos, ahogyan az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság Magyarországot rendszeresen kioktatja, leckézteti és fenyegeti jogállamisági ügyekben" - fogalmazott.



Itt az idő, hogy az uniós intézmények a saját házuk táján tegyenek rendet, és ne a tagállamokat támadják - jelentette ki Hidvéghi Balázs, majd hozzátette: eljött az ideje annak is, hogy a jövőre esedékes európai választások alkalmával a választópolgárok "rendet tegyenek" az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban. Új emberek kellenek, új szabályok és átláthatóság - tette hozzá a fideszes politikus.