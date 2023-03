Energiaválság

Szijjártó: tovább növeljük a francia szerepvállalást a paksi atomerőmű bővítésében

2023.03.16 03:42 MTI

Magyarország a francia Framatome szerepének további növeléséről tárgyal a paksi atomerőmű bővítésében, annak érdekében, hogy a német kormány ne tudja blokkolni az irányítástechnika szállítását - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a franciaországi Flamanville-ben.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a vállalat jelenleg is épülő atomerőművénél tett látogatásáról beszámolva kijelentette, hogy hazánk történetének egyik legjelentősebb beruházása, a paksi bővítés nem lehet sikeres francia együttműködés nélkül, hiszen az "erőmű lelkének" számító irányítástechnikai rendszert egy francia-német konzorcium gyártja.



"Legalábbis kellene, hogy gyártsa és leszállítsa" - hangsúlyozta, aláhúzva, hogy a német kormány még mindig nem hagyta jóvá a Siemens Energy részvételét.



"Ez abszolút nem tisztességes és nem fair magatartás Németország kormányának részéről, hiszen az energiaellátás kérdése nemzeti hatáskörben van, az energiaellátás biztonsága szuverenitási kérdés" - fogalmazott.



Hozzátette: ezért a kormány a francia Framatome szerepének további növeléséről tárgyal, hogy Berlin ne tudja tovább blokkolni az irányítástechnika érkezését.



"Annak érdekében, hogy nyugat-európai irányítástechnikai rendszer legyen a paksi atomerőműben, a magyar-francia nukleáris együttműködést tovább bővítjük, a Framatome szerepét pedig tovább növeljük a paksi beruházásoknál" - jelentette be.



Szijjártó Péter kitért arra is, hogy az ukrajnai háború és az arra válaszul elrendelt büntetőintézkedések miatt globális energiaellátási válság állt elő, miközben a klímaváltozás hatásai miatt egyre nő a nyomás a világon.



"A jövőben az energiaellátás terén két dolgot kell megoldani. Hogy legyen biztonságos, olcsó, hosszú távon jó előre kiszámítható energiaellátás, és mindez úgy történjen meg, hogy a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vegyük" - mondta.



"Teljesen egyértelmű, hogy ezt a két célt a nukleáris energia tudja kielégíteni" - szögezte le.



A miniszter közölte, hogy Magyarország az atomenergia területén Európában fontos vezető szerepet tölt be, s tagja azon nukleáris koalíciónak, amelyet viszont egyértelműen az "észszerű energiapolitikát" folytató Franciaország vezet.



"A nukleáris energia terén fontos együttműködés jött létre Franciaország és Magyarország között, amelynek immáron gyakorlati következményei és leágazásai is vannak" - fogalmazott.