Szijjártó Péter: a keleti együttműködés elvágása munkahelyek millióit veszélyeztetné Európában

Rámutatott, hogy a válságból való kilábalás nagymértékben azon fog múlni, hogy sikeres lesz-e az az ideologikus megközelítés, amely a gazdasági együttműködés elvágására irányul az EU és Kína között. 2023.03.13 15:28 MTI

Még mélyebb gazdasági krízis lesz, ha ideológiai indíttatásból elvágják a kereskedelmi együttműködést az Európai Unió és Kína között, ezért továbbra is kulcsfontosságú a kölcsönösen előnyös, pragmatikus kapcsolat fenntartása - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Párizsban.



A tárcavezető a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetet (OECD) vezető Mathias Cormann-nal folytatott egyeztetését követően hangsúlyozta: alapvetően azon fog múlni, hogy Európa ki tud-e evickélni a mostani, rendkívüli kihívásokkal teli időszakból, hogy a döntéshozók ideológiai megközelítés helyett képesek lesznek-e a józan ész talaján állva cselekedni.



"Ha az ideológiák fogják vezérelni a jövőben a gazdaságpolitikai döntéshozatalt, akkor a világ és benne Európa nem fog tudni úrrá lenni a nehézségeken. Ahhoz, hogy a világgazdasági válságot magunk mögött tudjuk hagyni, józan észre van szükség" - szögezte le.



Ezzel kapcsolatban üdvözölte, hogy az OECD és főtitkára azon kevés szervezet és vezető között van a világon, amelyek és akik "nem ideológiák foglyai", hanem "két lábbal a földön állva, racionális, reális, józan észre alapuló gazdaságpolitikát folytatnak".



Rámutatott, hogy a válságból való kilábalás nagymértékben azon fog múlni, hogy sikeres lesz-e az az ideologikus megközelítés, amely a gazdasági együttműködés elvágására irányul az EU és Kína között.



"Hogyha a gazdasági-kereskedelmi együttműködést ideológiák miatt a nyugat-európaiak vagy akár az amerikaiak kezdeményezésére elvágják, akkor az európai gazdaság még nagyobb bajba fog kerülni, és nemhogy nem fog tudni kijutni a gazdasági válságból, hanem még mélyebb recesszióba fog kerülni" - fogalmazott.

"Európa elemi érdeke, hogy az elkövetkező időszakban is pragmatikus, mindkét fél számára hasznot hozó gazdasági együttműködést tudjon fenntartani Kínával" - tette hozzá.



Szijjártó Péter kiemelte, hogy ezt világosan mutatja Magyarország példája is, hazánk ugyanis lényeges találkozási pontja a német autóiparnak és a kínai elektromos akkumulátorgyártóknak, márpedig az EU politikai döntése nyomán 2035-től kizárólag elektromos járműveket lehet forgalmazni a kontinensen, és ehhez megfelelő mennyiségű akkumulátorra van szükség.



"Ma a világon a tíz legnagyobb elektromos akkumulátorgyártó vállalatból hét kínai, három pedig koreai. Ezért teljesen evidens, hogyha Európa elvágja a keleti együttműködés szálait, hogyha szétvágja valaki az európai-kínai együttműködés szálait, akkor az európai autóipar hatalmas kudarcot fog vallani az elektromobilitási stratégiával, és ez munkahelyek millióit fogja veszélyeztetni, ami nyilvánvalóan megengedhetetlen" - jelentette ki.



"Magyarországon az elmúlt években folyamatosan beruházási rekordok születtek (...), ezzel tudjuk megvédeni a magyarországi munkahelyeket. Azért tudtunk folyamatosan beruházási rekordokat dönteni, mert Magyarország kiváló találkozó pontja a keleti és nyugati vállalatoknak" - mondta.



A miniszter tudatta, hogy a találkozón szó volt az infláció letöréséről is, amiben szavai szerint a brüsszeli szankciók nem segítenek. Emellett szó volt az OECD esetleges jövőbeni bővítéséről, illetve arról is, hogy hamarosan elkészül a szervezet Magyarország-jelentése.



"Összességében az OECD és Magyarország együttműködése egy kölcsönösen tiszteletre alapuló, előnyös együttműködés. Az OECD képviseli azt a megközelítést, amely szerint a józan ész talaján állva kell gazdasági döntéseket hozni, mert egyébként sajnos a világgazdasági válságból való kilábalás nagyon nehéz lesz" - vélekedett.