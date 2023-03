Diplomácia

Kövér László: számunkra Szlovénia az a szomszéd, amellyel nincs semmilyen nyitott kérdése

Magyarország számára Szlovénia az a szomszéd, amellyel már nagyon régóta nincs semmilyen nyitott kérdése - mondta az Országgyűlés elnöke hétfőn Ljubljanában, hozzátéve, így inkább arról tudnak beszélgetni minden egyes találkozón, hogy mi az, amiben még tovább lehet lépni, és mit tudnak tenni annak érdekében, hogy a nemzeti közösségek fennmaradjanak.



Urska Klakocar Zupancic, a szlovén Nemzetgyűlés elnöke a parlamentben fogadta hétfőn Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét, hogy megvitassák az országok közötti kétoldalú kapcsolatok fejlesztését, a parlamentek közötti és a gazdasági együttműködés intenzívebbé tételét, külön hangsúlyt fektetve a két nemzeti közösség, a magyarországi szlovénok és a szlovéniai magyarok helyzetére.



Kövér László a találkozó után a sajtó képviselőinek nyilatkozva megköszönte a szlovén házelnöknek, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy a koronavírus-járvány által megszakított, de egyébként hagyományosan szoros szlovén-magyar parlamenti együttműködés folytatódjon. A korábbi időszak erőteljesen tükrözte a két ország viszonyát, amely nem csak jószomszédi, hanem baráti is volt - fogalmazott.



Kövér László az Európai Unióval kapcsolatban kiemelte: hivatali kollégájával egyetértettek abban, hogy a nyugat-balkáni országok európai integrációját fel kell gyorsítani. "Közép-Európában élünk, egy kisállami közösségben, érdekeink, biztonsági és gazdasági szempontból is megegyeznek" - mondta.



A házelnök szavai szerint Magyarország nemcsak úgy tekint Szlovéniára, mint jó szomszédra, barátra, a kétoldalú kapcsolatok egyenrangú szereplőjére, hanem közép-európai összefüggésben egy olyan közösség tagjára, amely hozzájárult ahhoz, hogy a térség érdekegyesítő képességét tekintve megerősödjék az Európai Unióban.

A gazdasági együttműködés terén kiemelte a Pince-Cirkovce határkeresztező távvezeték közelmúltban történt átadását, amely a házelnök szerint azt szimbolizálja, hogy a térség infrastrukturális összeköttetésének megteremtésén is közösen kell dolgozni.



Az ukrajnai háborút illetően elmondta: bár Magyarország közelebb van a háborús konfliktushoz, mint Szlovénia, Ljubljana érzi és pontosan érti ennek a helyzetnek a veszélyes kihatását a térségre.



Urska Klakocar Zupancic úgy vélte: a két ország együttműködése példásan jó, és a jövőben a gazdaság terén is történik előrelépés. "Örömmel hallottam a magyar házelnöktől, hogy szeretettel várják a Rábavidékre a szlovén vállalatokat és beruházásokat" - mondta.



A két nemzeti közösséget illetően egyetértettek abban, hogy mindkét országot a gondoskodás jellemzi, és ez példaértékű lehet más országok számára is - hangsúlyozta Urska Klakocar Zupancic, hozzátéve, hogy a gyerekeknek már az óvodától feltételek adottak ahhoz, hogy használják az anyanyelvüket.



"A politika alakításában is részt vehetnek, hiszen Szlovéniában parlamenti képviselője van a magyar kisebbségnek, Magyarországon pedig országgyűlési szószólója a szlovén kisebbségnek" - mutatott rá.



Kövér Lászlót fogadta Marko Lotrica, a kétkamarás szlovén parlament Államtanácsának elnöke, majd délután Natasa Pirc Musar államfő is fogadja.



A két házelnök délután részt vesz az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett nemzeti ünnepi fogadáson Kranjban. A megemlékezésen Petőfi Sándor szobrát is felavatják a La Ciotat parkban.