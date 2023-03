Légi közlekedés

Rendszeres járatot indított Budapest és Belgrád között az AirSerbia

Új, nyári menetrendet vezetett be az Air Serbia, így hétfőtől hetente 17 járatot indít Belgrád és Budapest között - közölte a szerb nemzeti légitársaság.



A rendszeres budapesti járat mellett további húsz olyan úti cél felé indít gépeket az Air Serbia, amely nem volt elérhető az előző évben - olvasható a közleményben. Az első budapesti gép már hétfőn reggel elindult és meg is érkezett a magyar fővárosba.



Bosko Rupic, az Air Serbia stratégiai igazgatója azt is közölte, hogy folyamatosan követik az igényeket, és ezek mentén növelik majd a járatszámot a két főváros között. Reményét fejezte ki, hogy a közvetlen járat Belgrád és Budapest között hozzájárul a két főváros jobb összeköttetéséhez, és felgyorsítja az utasok európai mozgását. A közlemény szerint a Belgrád-Budapest járat bevezetését követően az utasok sokkal jobb összeköttetésekkel utazhatnak a továbbiakban Magyarországról Spanyolországba, Olaszországba, Görögországba, Ciprusra, az Egyesült Államokba, de a nyugat-balkáni térség országaiba is.



Az Air Serbiának tavaly több mint 2,76 millió utasa volt, ami 73 százalékos növekedést jelentett a még a koronavírus-járvány miatti lezárásokkal küzdő 2021-es évhez képest. A vállalat 2022-ben három légikikötőjéből - Belgrádból, Nisből és Kraljevóból - összesen 31 420 járatot indított. Emellett tavaly 15 új úti céllal és hét új repülőgéppel bővült a szerb légitársaság kínálata.



A vállalat közlése szerint a koronavírus-járvány kitörése óta 2022-ben először tudott profitot termelni az Air Serbia, a nyereség tavaly elérte a 21 millió eurót (8078,7 millió forint).



Az Air Serbia részvényeinek 51 százaléka a szerb állam, 49 százaléka pedig az Egyesült Arab Emírségek Etihad légiközlekedési vállalatának a tulajdonában van.