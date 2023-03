Önkormányzat

Karácsony Gergely: a főváros a VI. kerülettel közösen újítja majd meg a Nyugati teret

Nem mondanak le arról, hogy a Nyugati tér, a Nyugati pályaudvar és környéke ne "városi autópályák", hanem a városi polgárok találkozóhelye legyen, egy zöld, élhető városi tér. 2023.03.10 12:58 MTI

A fővárosi önkormányzat és Terézváros a 3-as metró felújítását követően megújítja majd a Nyugati teret - közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videóban. Soproni Tamás (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) VI. kerületi polgármester a videóban a Nyugati téri felüljáró elbontására tett javaslatot.



"A kormány sajnos lemondott a Nyugati tér fejlesztéséről, de a fővárosi önkormányzat és Terézváros nem mond le arról, hogy a Nyugati tér is Budapest egyik élhető városi találkozóhelye legyen, ezért a metrófelújítás után a metró feletti városrészt is meg fogjuk újítani" - fogalmazott Karácsony Gergely.



Hangsúlyozta, nem mondanak le arról, hogy a Nyugati tér, a Nyugati pályaudvar és környéke ne "városi autópályák", hanem a városi polgárok találkozóhelye legyen, egy zöld, élhető városi tér.



Soproni Tamás a videóban arról beszélt, hogy a Podmaniczky utca mellett a már 30-40 éve elhanyagoltan fekvő MÁV-területből zöld parkot kell csinálni, de Puczi Béla tér és a Nyugati tér is megújulásra érdemes.



"Azonban ez nem fog úgy létrejönni, ha itt húzódik az emberek felett egy felüljáró. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy bontsuk le ezt a felüljárót és kössük össze a villamosokat, hogy egészen elérjen a Lehel tértől a Deák Ferenc térig" - fogalmazott.



Soproni Tamás közölte, a munka már idén megkezdődik: nemcsak a metró lesz akadálymentes, hanem a felszín is, a főváros a téren három új gyalogátkelőhelyet épít.