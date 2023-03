Egészségügy

Honvédkórház: volt olyan orvos, akinek csak 23 ezer forintot utaltak fizetés gyanánt

Az átállás óta eddig két fizetés volt, ám egyszer sem sikerült pontosan elszámolni a béreket. 2023.03.10 09:36 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A januári átszervezés után sokan még mindig csak várnak a bérükre a Honvédkórházban - írja a Népszava.



A lap szerint rajtuk kívül több mint kétezren kaptak ugyan valamekkora összeget a számlájukra, de nem annyit, amennyi szerintük havi illetményként járna. Összesen háromezer dolgozó bérének kifizetésével lehetett gond.



Voltak ápolók, akik 60-100-130 ezer forinttal kaptak kevesebbet. Sőt az egyik fiatal orvosnak mindössze 23 ezer forintot utaltak havi bérként.



A szakdolgozók többségének nincsenek tartalékaik, így jelentős gondot okoz, ha az átlagosan havi 300-400 ezer forintos jövedelmük harmada már két hónapja nem érkezik meg.



A lap forrásai szerint az esetek túlnyomó többségében a pótlékokat, béren kívüli juttatásokat nem utalták az érintetteknek. Amit kifizettek, azt is rosszul. Az orvosok között volt olyan is, akinek sokkal kevesebb, és volt akiknek jóval több érkezett a számlájára, mint ami járt volna. És volt olyan is, aki még nem kapott semmit.



A dolgozók azt állították, hogy nem mindenkinek készült el a szerződése az átállás óta, így azt sem tudni pontosan, hogy kinek, mit vesznek figyelembe a korábbi honvédségi alkalmazottkénti besorolása alapján járó juttatásaiból.



Eddig két bérfizetés volt, ám egyszer sem sikerült pontosan elszámolni a járandóságokat.



Elek Norbert, a Magyar Orvosok Szakszervezetének helyi csoportvezetője azt mondta, hogy annak a 3000 embernek a bérelszámolásával vannak gondok, akik az intézmény átalakítása előtt civilként honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban dolgoztak, januártól pedig szolgálati jogviszonyba kerültek.



Az Országos Kórházi Főigazgatóságon (OKFŐ) a lap megkeresésére azt közölte, hogy a Honvédkórház átalakulása során átsorolták a korábbi honvédelmi alkalmazottakat szolgálati jogviszonyba, ami az előzőhöz képest más illetménystruktúrát jelent.



"Az átállás során észlelt problémák kezelése megtörtént, téves adminisztráció miatt nem érhet hátrány egyetlen foglalkoztatottat sem. Az esetlegesen elmaradt járandóságokat hóközi kifizetés keretében utalják a számlákra. A foglalkoztatottak írásos tájékoztatást kaptak az új illetményrendszer részleteiről, a számfejtési eltérések észlelésekor alkalmazandó eljárásrendről és az esetlegesen elmaradt járandóságok rendezésének módjáról" - írták.



Január elsejétől a Honvédkórházat ketté bontották, egyik része maradt a honvédség felügyelete alatt, a civilekkel kapcsolatos feladatait új egészségügyi szolgáltatóként az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház nevű szervezet vette át.