Kormány

Orbán Viktor: soha ilyen közel nem voltunk még a világháborúhoz

Soha ilyen közel nem volt még a világ ahhoz, hogy egy lokális háborúból világháború legyen - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az ukrajnai háborúról szólva.



A kormányfő kijelentette: a nyugati világ vezetői háborús lázban égnek, annak megnyerésére buzdító, még több áldozatról szóló beszédeket tartanak és egyre veszélyesebb fegyvereket küldenek Ukrajnába.



Rámutatott arra is: a nemzetközi közvélemény egyhangú békepártiság helyett ketté vált, a türkök, az arabok, a kínaiak vagy az afrikaiak ugyanis tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaznak.

Egyszerre kell erősnek és békepártinak lennünk

Fontos, hogy Magyarország egyszerre legyen katonailag erős és békepárti - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.



Általában azok az országok tudják magukat megvédeni, ahol az ország polgárai szeretik a hazájukat, nem az az első gondolatuk, hogy hogyan meneküljenek el, hanem hogy hogyan lehet megvédeni a bajtól a hazájukat - fogalmazott a kormányfő.



Kiemelte: ki kell alakítani a képességet, hogy mindenki tudja, mit kell tennie, ha baj van és kellenek azok az emberek, akik szükség esetén fegyveres erővel is megvédik a hazát.



Hozzátette: fontos ezért, hogy a honvédség ütőképes legyen, ezért növelni kell a létszámot, a hazájuk és hivatásuk iránti elkötelezettségüket, képzettségük szintjét, a megbecsülésüket és modern fegyverekkel kell ellátni őket.



Miközben mi a béke oldalán vagyunk, aközben azért Magyarországnak nem szabad védtelennek lennie - jelentette ki a kormányfő.



Orbán Viktor megemlítette, "a baloldal háborúpárti" és "amíg külföldről finanszírozzák őket", ezt el is várják tőlük, de a parlamenti arányok miatt "sokkal nagyobb a békepárt súlya és befolyása Magyarország életére".

Genderügyben nem engedünk

Áthidalhatatlan szakadékot lát az úgynevezett genderügyben Brüsszel és Magyarország között a kormányfő. Orbán Viktor pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ugyanakkor kijelentette: "miután mi nem fogunk engedni, végül Brüsszelnek kell".



A szülők joggal várják el a mindenkori kormánytól, hogy segítsen megvédeni a gyerekeket, hogy a gyermeknevelés maradjon a szülők felelőssége és az iskolában ne népszerűsíthessenek olyan életfelfogást, amelyhez a szülők nem járultak hozzá - mondta.



Utóbbinak része a nemi identitás is, az azt elbizonytalanító propagandának ugyanis a magyar felfogás szerint nincs helye az iskolákban, Brüsszel mégis vissza akarja vinni azokat. Annak leágazása azonban a gyermekeket védő normák lazulása lesz, ami után egyszer csak azt vesszük észre, hogy nő a pedofil bűncselekmények száma Magyarországon - mondta a kormányfő.

A leggyorsabb inflációcsökkentő eszköz a szankciók eltörlése lenne

A leggyorsabb inflációcsökkentő eszköz az orosz-ukrán háború miatt kivetett szankciók eltörlése lenne - mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy Magyarország ugyan nem tudja megszünteti a szankciós politikát, de megvétózza azokat a szankciós döntéseket, amelyek a legközvetlenebb károkat okoznák a magyar gazdaságnak.



Orbán Viktor azt mondta: biztos abban, hogy ha a szankciókat holnap reggel megszüntetnék, akkor azonnal, egy lépésben legalább a felére csökkenne az infláció, és elkezdene visszatérni a 2-3 százalékos tartományba.



Emlékeztetett: tíz szankciós csomag van már mögöttünk, ami "tíz véres csatát" jelent politikai értelemben, amikor a magyar érdekekért ki kellett állni, és a külügyminiszter vezetésével ezeket a csatákat "sikeresen le is hoztuk".



Megerősítette: a kormány meghozta azt a húsz intézkedést, amelyek eredményeképpen az év végére, december 31-re az infláció mértéke tíz százalék alá megy, egyszámjegyű lesz.



Hozzátette: ezek a döntések - amelyekkel meg akarja védeni a kormány a családokat, a nyugdíjasokat, a kis- és középvállalkozásokat - széles körű elfogadottságnak örvendenek és abban is egyetértés van, hogy meg is fogják hozni az eredményt. Az a kérdés, hogy milyen ütemben, de az év végéig biztosan - mondta Orbán Viktor.