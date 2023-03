Török-szíriai földrengés

Megköszönte a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat munkáját Tarnai Richárd

Fotó: MTI/Kovács Attila

Köszönetét fejezte ki a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat önkénteseinek a törökországi földrengés utáni mentésben való részvételükért Tarnai Richárd Pest vármegyei főispán, a területi védelmi bizottság elnöke szerdán a szolgálat szentendrei bázisán.



Tarnai Richárd a mindennapi mentéshez szükséges eszközöket, például hevedereket adott át a kutató-mentőknek. A közmédiának nyilatkozva kiemelte, hogy a csapat heroikus munkát végzett Törökországban.



Úgy fogalmazott, fontos, hogy a szürke hétköznapokban végzett tevékenységük is figyelmet kapjon, hiszen az elmúlt évben is 154 mentésük volt. "Meg kell becsülnünk a munkájukat", a mindennapok aprómunkáját is, amit "mindannyiunk érdekében" végeznek - fűzte hozzá.



Tarnai Richárd az MTI-nek elmondta, hogy a védelmi bizottság elnökeként szorosabb együttműködést kezdeményez a kutató-mentő szolgálattal. Azt kell feltérképezni, kidolgozni, hogyan tudják segíteni egymást - közölte.



A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat 2006-ban jött létre, jelenleg 38 ember dolgozik önkéntesként a szolgálatnál. A törökországi földrengés mentési munkálataihoz húsz emberük utazott el, négy mentőkutyával. Tizenhét embert találtak meg, közülük ötöt a csapat emelt ki a romok alól.