Mintegy harmincezer egyedet rögzítettek a téli madárszámlálási akcióban

Magyarországon ez volt az első, a téli madáretetőket és környéküket célzó lakossági adatgyűjtés, amely során rengeteg adatot kaptak a természetvédők. 2023.03.08 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lezárult a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) téli madárszámláló akciója, amelynek keretében több mint nyolcszáz adatközlő csaknem harmincezer egyed megfigyelését rögzítette.



A egyesület 2022. december 28. és 2023. február 28. között szervezte meg a kilenc héten át tartó országos madárszámlálási akciót, amelynek célja, a lakosság bevonása a környezetükben élő madarak megfigyelésébe és a madarak védelmét is segítő úgynevezett közösségi tudomány jellegű adatgyűjtésbe - közölte az MME az MTI-vel.



Magyarországon ez volt az első, a téli madáretetőket és környéküket célzó lakossági adatgyűjtés, amely során rengeteg adatot kaptak a természetvédők. Az adatok beküldését az MME által fejlesztett Turdus applikáció is megkönnyítette, az okostelefont nem használók pedig egy internetes adatbázisba rögzíthették megfigyeléseiket.



Az adatok több mint nyolcszáz adatközlőtől származnak, akik ezernégyszáznál is több megfigyelési helyen, több mintegy négyezernégyszáz megfigyelést végeztek, és csaknem harmincezer észlelést rögzítettek.



A megfigyelések során több mint százhúsz faj mintegy nyolcvanhatezer egyedét figyelték meg. Az öt leggyakrabban észlelt faj a mezei veréb, a széncinege, a házi veréb, a tengelic és a balkáni gerle volt.



A Nagy téli madárles elnevezésű akció csak egyike az MME új, TermészetLesen elnevezésű programjának, amelynek célja a lakosság bevonása a környezetükben élő madarak és más állatok megfigyelésébe. A téli akció mellett hamarosan elérhető lesz a tavaszi időszakban megfigyelhető állatokra kialakított adatgyűjtés, továbbá a fecskéket és gólyákat leltárba vevő két felület is. Tervben van még az autók által elütött, áramütés, ablaknak ütközés következtében vagy egyéb okból elpusztult állatok bejelentését lehetővé tevő applikáció fejlesztése is.