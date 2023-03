Vége

Varga Judit megerősítette: elválnak férjével, Magyar Péterrel

Elválik egymástól Varga Judit igazságügyi miniszter és férje, Magyar Péter, akik 18 évvel a megismerkedésük után döntöttek így - olvasható Magyar Péter közösségi oldalán. Pontosabban csak olvasható volt, ugyanis nem sokkal később törölte a bejegyzését a Diákhitel Központ korábbi vezetője - írja az Index.



A bejegyzés törlése után nem sokkal Varga Judit is megszólalt. Az igazságügyi miniszter közleményében azt írta, szeretné megerősíteni, amit a férje nyilvánosságra hozott.



"Valóban válófélben vagyunk. Ahogy eddig is, ebben a nehéz időszakban is három közös gyermekünk biztonsága és nyugalma a legfontosabb számunkra. Ezért tisztelettel arra kérjük a sajtó képviselőit, hogy legyenek tekintettel fiainkra, képmásukat ne hozzák nyilvánosságra, valamint tartózkodjanak pletykák, találgatások közlésétől. Külön, de minden szeretetet meg fogunk adni a három csodálatos fiunknak."



A közleményt azzal zárja, hogy egyebet nem kívánnak megosztani a nyilvánossággal, és köszöni a megértést.



2021-ben már megjelentek olyan hírek a sajtóban, miszerint tizenhárom év házasság után elválik egymástól Varga Judit és Magyar Péter. Az igazságügyi miniszter akkor egy férjével közös fényképet tett közzé a Facebookon, ahol azt közölte: semmilyen, a magánéletüket érintő kérdésre nem kívánnak reagálni.