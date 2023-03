Otthonteremtés

Javuló kamatkörnyezet, optimista lakáspiaci kilátások vannak a láthatáron

A 2022-es év második negyedévében egyre romló kamatkörnyezetben találta magát a magyar lakosság, hiszen a jegybanki alapkamat a tavalyi év során folyamatosan emelkedett, leginkább az év második felében. Az MNB szeptember végén úgy határozott, hogy mértékét 11,75 százalékról 125 bázisponttal emeli az irányadó kamat mértékét, így az azóta 13 százalékon stagnál. 2023.03.07 17:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Habár a Magyar Nemzeti Bank lezárta kamatemelési ciklusát, mégsem szabad a dolgokat elkiabálni: a jelenlegi gazdasági kilátások alapján továbbra is számíthat a magyar lakosság a kamatemelésre az infláció emelkedésének függvényében, amely magával hozhatja a jegybanki szigorításokat.

Csökkenhetnek a hitelkamatok az idei évben

Egy optimista forgatókönyv szerint akár már az idei évben is csökkenhetnek a hitelkamatok, amelyet a tavaly decemberi kamatemelések alábbhagyása is alátámaszt, ugyanis két hazai bankintézet – az Este és az OTP Bank – már csökkentette az általa nyújtott hitelek kamatait. Emellett a 2022-es október-november környéki csúcsot követően – mikor az MNB legutóbbi intézkedésekor rekord magasra kúsztak a bankközi kamatlábak – csökkenésnek indult a BUBOR, valamint a BIRS is, amelyek a hitelintézetek kölcsönei esetében mérvadóak.



Decemberben már csak egy hitelintézetnél történt kamatszint emelés a lakáshitelek esetén, azonban az sem portfolió szinten, hanem csak néhány konstrukció esetében. A két, már említett hitelintézet esetén azok az ügyfelek, akik kivártak a hiteligényléssel, 2023 év elején valamivel kedvezőbb feltételek mellett juthatnak fogyasztóbarát személyi, vagy az Erste Bank esetében lakáscélú kölcsönhöz, mint néhány hónappal korábban.

A kedvező lakáshitelek még váratnak magukra

A jelenlegi hírek szerint még 2023. június 30-ig érvényben lévő kamatstop – amely védi a hiteleseket a BUBOR ugrásaitól – kivezetése az egyes prognózisok szerint egy drasztikus forgatókönyv bekövetkezését vonhatja maga után. Az elemzők a kamatstop kivezetését a svájci frank, valamint az egyéb deviza alapú hitel-válsághoz hasonlítják, hiszen – a jelenlegi gazdasági feltételek szerint – a törlesztőrészletek drasztikus mértékben emelkedhetnek, ha az intézkedés érvényessége véget ér. Mindezt a referenciakamatok kétszámjegyű értékre való emelkedését eredményezheti, azaz magasabbak lehetnek, mint a 2000-es évek devizahitel-válsága utáni kamatok.



A 2022-es harmadik és negyedik negyedévében regisztrált, kihelyezni kívánt lakáshitel-mennyiség nagymértékben esett vissza, amely közel 20 százalékkal maradt el az első félévben regisztrált adatokhoz képest, és közel azonos mértékben vetette vissza a második félévben megkötött lakáspiaci adásvételek számát is. A visszaesés tovább folytatódhat mind a hiteligénylés, mind az ingatlanpiaci forgalom volumenében, ha a tavalyi évben megfigyelhető tendenciák uralják majd a gazdasági helyzetet.

Egyre szűkül a lakáspiac

A 2021-es drasztikus ingatlanár-drágulásához képest – amelyet még a járvány sem tört meg – a 2022-es év harmadik negyedévben már több tényező is negatív befolyásoló erővel bírt a lakásárak alakulása esetén, amely fordulópont bekövetkezését jelezte előre az ingatlanpiacon. A jelenlegi kilátások szerint a kereslet további csökkenésével kell a lakáseladóknak számolnia 2023-ban, feltehetően a továbbra sem kedvező és változékony gazdasági helyzet következtében.



Gazdasági elemzésekre támaszkodva azt mondhatjuk, hogy sokkal inkább egy optimistább forgatókönyv lehet idén érvényben a lakáspiacon, mintsem egy olyasfajta, amely a 2008-as válság után következett. Ezt az is alátámasztja, hogy az otthonteremtési támogatások igénylésének meghosszabbítása tompíthatja a kedvezőtlen lakáspiaci folyamatokat.



Forrás: Creditline.hu