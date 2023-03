Szerencsejáték

Hatvanhat éve indult Magyarországon az ötös lottó

Hatvanhat éve, 1957. március 7-én indult el Magyarországon az ötös lottó, amely a játék történének hetedik legnagyobb jackpotjával, 3,3 milliárd forinttal várja ezen a héten a játékosokat.



Tavaly október vége óta, vagyis 19. hete halmozódik az ötös lottó főnyereménye, amelyet ezen a héten meg lehet nyerni - közölte a Szerencsejáték Zrt. kedden az MTI-vel.



A játék történetében többször előfordult már hónapokon át tartó halmozódás, a leghosszabb időszak 39 hét volt. Az ilyen magas összegű jackpot esetén a négytalálatos szelvények nyereménye is elérheti, vagy meghaladhatja a milliós összeget. A játék története során eddig 45 játékos vált milliárdossá és meghaladta már az ezres nagyságrendet az öt számot eltaláló milliomosok száma is.



Az ötös lottó sorsológömbjét először a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezetének (MEDOSZ) kultúrotthonában forgatták meg először. Az eseményre nagy tömeg gyűlt össze, és már az első sorsoláson másfél millióan játszottak. Az ötös lottó első telitalálatos szelvényét 1957. április 11-én húzták ki, a nyertes akkor saját, valamint gyermekei életkorát játszotta meg. Az eltelt évtizedekben a születési dátumok mellett a balszerencsésnek hitt 13-as szám a legnépszerűbb, de sokan jelölik a 7-est a 21-est vagy éppen a 3-as számot is.



Kezdetben a lottószelvények kiértékelésén több százan dolgoztak, egy fő nyolc óra alatt átlagosan huszonkétezer szelvényt vizsgált meg az úgynevezett kiértékelő karton segítségével. Míg az első sorsoláson másfél millió szelvény vett részt, addig az 1970-es években már hetente átlagosan hét-, nyolcmillió szelvényt értékesítettek. Az ötös lottó 66 éves története alatt a legtöbb szelvényt 1990-ben, a 21. játékhéten adták el, akkor több mint huszonegymillió alapjátékszelvény szállt versenybe a főnyereményért.



Eddig 410 alkalommal összesen 501 darab telitalálatos született, így többször előfordult, hogy a fődíjon osztozni kellett. A legtöbb öt találatos 1990-ben született, azon a sorsoláson tizenhárom nyertes szelvényt találtak, amelyből tíznek ugyanaz volt a tulajdonosa. Egy villanyszerelő 1963-ban százegy szelvénnyel játszott, és a jackpotot ugyan nem vitte el, de a tizenegy darab négytalálatos, a hatvan darab háromtalálatos és a harminc darab kéttalálatos összesen egymillió-hatvanötezer ezer forintot jelentett a játékosnak. Az ötös lottó csúcstartó nyereményét 2020-ban, a 13. játékhéten vitték el, a nyertes akkor 6,43 milliárd forinttal lett gazdagabb.



A lottójátékok digitalizációja harminc éve kezdődött, amelynek eredményeként mára a világ bármely pontjáról lehet játszani, továbbá a sorsolás után a rendszer azonnal értesíti a szerencsés nyerteseket.