KIM: további béremelésekre számíthatnak a szakképzésben dolgozók

Az idei kétlépcsős bérfejlesztés után további emelésben részesülhetnek a szakképzésben oktatók; a most megjelent, pedagógusokat érintő törvényjavaslat garanciát jelenthet a dolgozók számára a következő évek béremelésére is - tudatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint 2020 júliusában a kormány átlagosan 30 százalékkal emelte meg a szakképzésben dolgozók bérét, ezzel is ösztönözve a saját területükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakemberek oktatói tevékenységét.



Idén januártól még tovább nőtt a szakképzésben oktatók illetménye; a köznevelési intézményekhez hasonlóan béremelésben részesültek - tették hozzá.



A tárca azt írta, hogy a társadalmi egyeztetésen lévő törvényjavaslat a jelentős mértékű pedagógusbér-emeléshez illeszti a szakképzésben oktatók bérének emelését is.



A tervezet azt is megfogalmazza, hogy a szakképzésben oktatók átlagbérét legalább azonos arányban kell növelni az elkövetkezendő években végbemenő pedagógusbér-emelés mértékével - olvasható a közleményben.



"Az eddigi béremelések és a törvénytervezetbe épített garanciális rendelkezés a kormány elkötelezettségét mutatja a megfelelő felkészültségű, minőségi munkát végző oktatók anyagi megbecsülése mellett" - fogalmaztak.



A KIM szerint a megújult szakképzési rendszer népszerűségét jelzi, hogy a 8. osztályt követően a technikumot választják legtöbben és a jelentkezők száma is folyamatosan emelkedik.



A további erősödéshez nélkülözhetetlenek a megbecsült, szakmáját szerető oktatók - írták.