Diplomácia

Kövér László Nairobiban beszélt arról, hogy Magyarország a béke pártján áll

Hivatalos látogatásra Kenyába utazott Kövér László házelnök - közölte az Országgyűlés sajtófőnöke vasárnap este az MTI-vel.



Szilágyi Zoltán közleménye szerint az Országgyűlés elnöke Moses Masika Wetangula, a kenyai Nemzetgyűlés elnökének meghívására utazott Nairobia. Személyében a rendszerváltozás óta először utazott hivatalos látogatásra magyar házelnök a kelet-afrikai országba. Kövér László a mostani utazással viszonozza Justin Muturi korábbi kenyai házelnök 2019 márciusában tett hivatalos magyarországi látogatását.



A kétoldalú tárgyalásokat megelőzően a közelgő nemzeti ünnepünk alkalmából, a Magyarország kenyai nagykövetsége által, a Nairobiban élő magyaroknak adott fogadáson elmondott ünnepi beszédében Kövér László úgy fogalmazott, hogy minden nemzet életében a szabadságnak megvan a maga születésnapja, amely nemcsak a naptárakban piros betűs hivatalos ünnep, hanem a lelkekben is az. A kenyai barátaink esetében a gyarmati sorból hatvan esztendővel ezelőtt történt felszabadulás a függetlenség kikiáltásának napja ilyen.



"Az 1848-49-es magyar forradalomban újjászületett a független, önrendelkező és cselekvőképes magyar állam, történelmi szívhangja jól hallható volt, és minden magyar számára azt üzente, hogy eljött az állami, a nemzeti és a társadalmi szabadság ideje, és bár akkor ezt a magyar szabadságot egy nyugati meg egy keleti birodalom közös erővel a csatatereken elfojtotta, de a szabadságvágy a magyar szívekbe menekülve tovább élt, és ezért történelmi értelemben legyőzetve is győztesnek bizonyult" - mondta a házelnök a közlemény szerint.



Kövér László hangsúlyozta, hogy ez a 48-as szabadság adott később erőt a pesti srácoknak és lányoknak, hogy 1956-ban Kossuth nótákat énekelve a barikádokon jóformán csupasz kézzel küzdjenek egy megszálló keleti birodalom tankjai ellen. Ez a szabadság adott erőt az 1990-es rendszerváltoztató magyar politikai erőknek, és ez a szabadság ad erőt ma is a magyar nemzetnek ahhoz, hogy újkeletű nyugati és keleti birodalmak szorításában a magyar állam megőrizze függetlenségét és szabadságát. 1848. március 15. nekünk, magyaroknak - éljünk bárhol is a nagyvilágban -, ezért az újkori szabadságunk születésnapja.



Az Országgyűlés elnöke arra kérte a jelenlévőket, hogy mondják el büszkén kenyai barátaiknak, hogy március 15-e egy olyan nemzetnek a szabadságünnepe, amely ezeréves európai története során soha nem törekedett arra, hogy másokat gyarmati sorba taszítson, a magyarságnak soha nem voltak gyarmatai. Egy olyan nemzet ünnepe ez, amelyet ugyanakkor Európában sokszor akartak - és akarnak ma is - gyarmatként kezelni, ám a magyarság ennek mindig ellenállt és - akár áldozatok és szenvedések árán is -, de mindig megvédte a saját szabadságát.

Mondják el kenyai barátaiknak, hogy napjainkban, amikor európai földön az egész világot fenyegető háború zajlik, Magyarország a nyugati világban nem a háború, hanem a béke pártján áll - fogalmazott a házelnök a közlemény szerint.