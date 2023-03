Ukrajnai háború

Párbeszéd: csak az orosz kivonulás hozhatja el a békét

A háború kirobbantása Putyin orosz elnök felelőssége, illetve hogy az orosz hadsereg emberiség elleni háborús bűnöket követett el. 2023.03.05 13:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Párbeszéd Magyarországért határozati javaslatot kíván benyújtani az Országgyűlésben, miszerint csak úgy teremthető béke, ha az orosz fegyveres erők kivonulnak Ukrajnából - jelentette be a párt parlamenti frakcióvezetője vasárnap online sajtótájékoztatón.



Szabó Tímea emlékeztetett arra, hogy a kormány is benyújtott egy határozati javaslatot az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójára, ám az olyan alapvető tényeket nem tartalmaz, mint hogy a háború kirobbantása Putyin orosz elnök felelőssége, illetve hogy az orosz hadsereg emberiség elleni háborús bűnöket követett el.



Az sem szerepel benne, hogy a béke úgy érhető el, ha az oroszok kivonulnak Ukrajnából - tette hozzá.



Ezzel szemben - folytatta - a Párbeszéd javaslata egyértelműen kimondja, hogy a háborúért Putyint és Oroszországot terheli a felelősség, és felszólítják Oroszországot az azonnali kivonulásra.



Ugyanakkor, felkérik a nemzetközi szervezeteket, hogy nemzetközi bíróság előtt vonják felelősségre a háborús bűnök elkövetőit.



Közlése szerint a javaslatban az is szerepel, hogy az Európai Unió által Oroszország ellen hozott szankciók helyesek, és azt kérik a kormánytól, hogy csakúgy mint eddig, a jövőben is támogassa a szankciós csomagokat.



Azt is leszögezik, hogy a rekordmagas 26 százalékos magyarországi inflációért nem a szankciók a felelősek, hiszen az EU átlagos inflációja 10,5 százalék.



A továbbiakban hangsúlyozzák: Magyarországnak az az érdeke, hogy leváljon az orosz gázról, illetve arra kérik a kormányt, hogy tegyen meg mindent az Ukrajnából érkező menekültek, illetve az őket segítő civil szervezetek támogatásáért.



Az is szerepel a javaslatban, hogy Magyarország az EU és a NATO elkötelezett tagjakét segítse a nemzetközi szervezetek béketeremtő törekvéseit, illetve felszólítják a közmédiát és a "kormányzati propagandasajtót", hogy fejezzék be az oroszpárti dezinformációs kampányt - sorolta Szabó Tímea.