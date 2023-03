Háború

Békepárti határozatot nyújtott be az Országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP

A Fidesz és a KDNP a háború kitörése óta elkötelezett a béke iránt, ezért egy olyan határozatot nyújtott be az Országgyűlés elé, ami leszögezi, hogy Magyarországot senki sem sodorhatja bele a háborúba - jelentette be online sajtótájékoztatóján Zsigó Róbert családokért felelős államtitkár.



A fideszes politikus hangsúlyozta, a békepárti határozatban megszilárdítják elköteleződésüket a béke mellett, elítélik Oroszország katonai agresszióját, és elismerik Ukrajna jogát az önvédelemhez. Hozzátette, ugyanakkor ellenzik azokat a brüsszeli szankciókat, amelyek az energiaszektort sújtják, egyben megerősítik, hogy a fegyverszállítások helyett azonnali béketárgyalásokra van szükség.



Zsigó Róbert kiemelte, a békepárti határozat célja az is, hogy felhívják a figyelmet a kárpátaljai magyarság kiszolgáltatottságára, egyben kérik, hogy a kormány továbbra is nyújtson humanitárius segítséget Ukrajna számára.



A politikus hangsúlyozta, Magyarország továbbra is ellenáll minden olyan külső vagy belső nyomásnak, amely a háború felé tolná. Hozzátette, a dollárbaloldal nyilatkozataiból egyértelműen kiderül, nem támogatják a békepárti nyilatkozatot. Mint mondta, Gyurcsány Ferenc pártja sajtótájékoztatón jelezte, nem írják alá, nem támogatják a békepárti határozatot.



Zsigó Róbert kiemelte, ezen nem lepődnek meg, hiszen a dollárbaloldal a háború kitörése óta a háború pártján áll, és a mai napig fegyvereket és előerőt küldenének a frontra. Hozzátette, ezt támasztják alá nyilatkozataik, és az is, hogy minden ezzel kapcsolatos brüsszeli állásfoglalást megszavaznak az Európai Parlamentben.



A fideszes politikus hangsúlyozta, teszi ezt úgy a dollárbaloldal, hogy a 2022-es országgyűlési választáson az emberek világosan döntöttek, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból. A Fidesz és a KDNP továbbra sem fogja hagyni, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba - közölte.