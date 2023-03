Önkormányzat

Karácsony Gergely: megújítják a margitszigeti zenélő szökőkút programját

Budapest 150. születésnapjára megújítják a margitszigeti zenélő szökőkút programját, amelyről a budapestiek dönthetnek egy szavazás keretében - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebook-oldalán.



A bejegyzés szerint a megújuló zenei programba a nyolc legtöbb szavazatot elnyerő dal kerül be, ezeket május 6-ától lehet meghallgatni, és a rájuk komponált vízjátékot megcsodálni a Margitszigeten.



AA szavazás március 12-ig tart, a voksokat az enbudapestem.hu/2023/03/03/on-dont-megujul-a-margitszigeti-szokokut-zenei-programja-szavazzon oldalon lehet leadni - olvasható.



AKarácsony Gergely közölte, a konkrét listát hosszas egyeztetések és mérlegelés után a Főkert szakemberei állították össze, akik "pontosan tudják, melyik dalra lehet, és melyikre nem lehet beprogramozni a vízsugarak táncát". Ez a korlát szab határt a fantáziának, de talán így is sikerült biztosítani a műfajok, az előadók, a hangulatok sokszínűségét - mutatott rá.



AA főpolgármester azt írta, május és október között sokezer látogató várja a Margitszigeten, hogy minden egész órában megszólaljon a zene, az "égig érjen a vízsugarak zenére komponált tánca, sötétedés után pedig elkezdődjön a szökőkút vízpárájára varázsolt fény- és filmvetítés".



AKarácsony Gergely a bejegyzéshez később fűzött hozzászólásában jelezte azt is, hogy most csak a könnyűzenei blokkon változtatnak szavazás útján, a komolyzenei rész szakmai javaslatok alapján marad változatlan.