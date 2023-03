Önkormányzat

Karácsony Gergely: kiállunk a Magyar Orvosi Kamara tagjai mellett

A főpolgármester arra kéri a budapesti orvosokat, hogy maradjanak tagjai a Magyar Orvosi Kamarának (MOK), amelyet a főváros vezetése továbbra is kiemelt partnerének tekint.



Karácsony Gergely pénteken a Facebook-oldalán azt írta: "arra kérem a budapesti orvosokat, hogy maradjanak tagjai a Magyar Orvosi Kamarának, hogy folytathassuk a szakmai párbeszédet Budapesten. Mindannyiunk érdekében".



Bejegyzése szerint "a fővárosi önkormányzat jogkörei, lehetőségei erősen korlátozottak az egészségügy terén, mégis több lépésben határozták el a budapestiek egészségügyi ellátásának javítását". Ezt szolgálja a fővárosi CT-program, és az a szakmai párbeszéd is, amire a járvány elleni budapesti védekezés a példa - fűzte hozzá.



Hangsúlyozta azt is: a MOK Budapest kiemelt szakmai partnere. "Hiszünk az alapelvben: +semmit rólunk nélkülünk+, ezért az orvosi kamara bevonását az egészségügy átalakításába közös érdeknek tekintjük" - tette hozzá.



Karácsony Gergely megjegyezte, a jövő leginkább az oktatásban és az egészségügyben dől el, "az életünk minősége múlik" a pedagógusok, az orvosok, az egészségügyben dolgozók munkáján.