Így változhat a tanárok fizetése

Közzétette a BM a pedagógusok további béremeléséről és a köznevelést érintő kérdésekről szóló jogszabálytervezeteket a kormány honlapján. 2023.03.03 07:23 MTI

Társadalmi és szakmai egyeztetés céljából a Belügyminisztérium (BM) csütörtökön közzétette a pedagógusok további béremeléséről és a köznevelést érintő kérdésekről szóló jogszabálytervezeteket a kormány honlapján.



Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben azt írták: a tervezetek előkészítését több hónapos szakmai munka és a pedagógusoknál végzett köznevelési online konzultáció előzte meg.



Az egyeztetés indulásáról Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára szerdán személyesen is tájékoztatta a pedagógus-szakszervezeteket és a Nemzeti Pedagógus Kar vezetőit.



Megállapodás született az érdekképviseletek és a kormány között az egyeztetések ütemezéséről, a cél, hogy minél több kérdésben értsenek egyet a felek - áll a közleményben.



Az egyeztetésre közzétett jogszabálytervezetekben a minisztérium a pedagógusok további béremelésére, a pedagógusok előmeneteli rendszerének egyszerűsítésére és teljesítményértékelési rendszerére, valamint a köznevelési foglalkoztatási jogviszony létrehozására tesz javaslatot - emelték ki.



A tájékoztatás szerint az egyik törvénymódosítási tervezet a további pedagógus-béremelésért a költségvetési törvény módosítására, a magyar kormány vállalásainak törvénybe iktatására irányul, hogy a háború és szankciók okozta nehéz helyzetben is folytatódhasson a béremelés.



A kormány januártól 10 százalékos pedagógusbéremelést tudott megelőlegezni, de amint Brüsszel kifizeti a Magyarországnak járó uniós forrásokat, a rendszerváltás óta a legnagyobb mértékű pedagógus-béremelés következhet, az idei béremelés mértéke januárig visszamenőleg legalább 21 százalékos lesz.



Ezt követően a 2021-es bérszinthez képest 2024-ben 25 százalékos, 2025-ben pedig 29-30 százalékos lehet a béremelés mértéke. A cél, hogy 2025-re a pedagógusok átlagfizetése elérje a diplomás átlagbér 80 százalékát.



A béremelésen túl egyeztetés kezdődik a köznevelést és a pedagógusokat érintő további kérdésekről is - jelezték. A Belügyminisztérium ezzel kapcsolatosan a pedagógusokkal végzett online konzultáció eredményeit szem előtt tartva fogalmazta meg javaslatait.



A köznevelési online konzultáción a pedagógusok nagy többsége támogatta, hogy további béremelés esetén kiemelt juttatási szempont legyen, ha egy pedagógus hátrányos helyzetű térségben, illetve nagyobb arányban halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel foglalkozik. Ugyancsak jelentős többség értett egyet azzal, hogy a pedagógusok díjazása a jövőben még inkább vegye figyelembe a teljesítményt - írták.



Hangsúlyozták: a minisztérium javaslatot tesz a pedagógus-előmeneteli rendszer megváltoztatására is. A tervek szerint az eddiginél lényegesen rövidebb idő alatt lehet majd magasabb bérezéssel járó fokozatba kerülni.

A pedagógus-életpálya megbecsültségének fokozásáért a kormány a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt tervezi bevezetni, amely a köznevelés működésének sajátosságaihoz igazodó, az életkor és a szolgálati idő helyett a teljesítményt előtérbe helyező foglalkoztatási forma.



Ennek részeként új, sávos bérrendszert javasolnak bevezetni, előtérbe helyeznék a teljesítményalapú besorolást, optimalizálnák az előmenetelt és több alapszabadságot biztosítanának - áll a közleményben.