MTVA: jogerősen hét pert veszített a Gyurcsány-párt a közmédiával szemben

Jogerősen hét pert veszített a Gyurcsány-párt a közmédiával szemben - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtó- és marketingirodája csütörtökön az MTI-vel, azt is hangsúlyozva, hogy precedensértékű ítéletet hozott a Kúria.



A közlemény szerint a Demokratikus Koalíció a közmédiával szemben valamennyi perét jogerősen elvesztette, amelyet az MTI Országos Sajtószolgálat (OS) közleménykiadási gyakorlata ellen indított.



Hozzátették, a DK "pártállami időket idéző módon" igyekezett nyomást gyakorolni a független MTI működésére.



"A gyakorlattal kénytelenek lesznek felhagyni, mert döntésével a Kúria megerősítette, hogy az Országos Sajtószolgálatnak joga van minden olyan közlemény kiadását megtagadni, amelyről feltételezhető, hogy az alkalmas lehet más személy személyiségi jogainak megsértésére, valamint azt is kimondta, hogy az MTI-t megilleti a szerkesztői szabadság" - írták.



Az MTVA beszámolt arról, hogy az öttagú bírói tanács részvételével folytatott felülvizsgálati eljárást lezáró ítéletében a Kúria kimondta: jogosan utasította vissza az Országos Sajtószolgálat a Demokratikus Koalíció közleményeinek kiadását.



A bíróság döntése szerint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény nemzeti hírügynökségre vonatkozó rendelkezéseiből nem következik, hogy az OS-szolgáltatás keretében bárkinek joga lenne követelni egy konkrét közlemény közzétételét - írták.



Felidézték, hogy a baloldali párt előzőleg hat esetben fordult bírósághoz, kifogásolva az MTI közleménykiadási gyakorlatát, noha az Országos Sajtószolgálat szolgáltatásának igénybevételekor a közszolgálati médiaszolgáltató közleménymérlegelési jogosultságát írásbeli szerződésben elismerte, amelyről korábban a Kúria - szintén a DK által indított perben - kimondta, hogy a szerződéses feltételek jogszerűek.



A most meghozott végleges bírósági döntés értelmében a Demokratikus Koalíció mint felperes köteles megfizetni a teljes perköltséget, vagyis az első-, a másodfokú és a felülvizsgálati eljárás költségét is az alperes Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-nek - áll a közleményben.