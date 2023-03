Állati

Krokodilfarkú bütykösgyíkok érkeztek Bécsből Debrecenbe

Hazánkban egyedülálló ritkaságok, krokodilfarkú bütykösgyíkok érkeztek a bécsi állatkertből a debreceni Nagyerdőbe - közölte a helyi állatkert igazgatója az MTI-vel csütörtökön.



Nagy Gergely Sándor jelezte: a természetben fokozottan fenyegetett és hazai állatkertben most először látható hím és két nőstény krokodilfarkú bütykösgyíkokat már megtekinthetik az érdeklődők a Gibbonházban kifejezetten nekik kialakított, buja trópusi növényzettel gazdagított terráriumban.



A Kína délkeleti és Vietnam északi részén fekvő hegyvidéki esőerdőkben őshonos krokodilfarkú bütykösgyík (Shinisaurus crocodilurus) nemzetségének egyetlen ma élő képviselője. Nevét arról kapta, hogy farkán a krokodilokéhoz hasonlóan két sor kiálló pikkely fut végig - magyarázta a szakember.



Hozzátette: idejük legnagyobb részét a fák ágain töltik prédára lesve, de kiváló úszók is, így előszeretettel vadásznak a vízben is gerinctelenekre vagy kisebb gerincesekre.



A nőstények elevenszülők, az általuk világra hozott utódok pedig születésüktől fogva önállóak - jegyezte meg Nagy Gergely Sándor.



Élőhelyének drámai mértékű fogyatkozása, valamint az orvvadászat és az illegális állatkereskedelem miatt a faj 2014 óta veszélyeztetett besorolással szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján, továbbá helyet kapott az idén március 3-án 50 éves washingtoni egyezmény (CITES) I. mellékletében.



Az ember okozta fenyegető tényezők közül kiemelkedik a pálmaolaj-ültetvények miatti erdőirtás, amelyre a debreceni kert külön felhívja majd a figyelmet az új jövevények bemutatóhelyéhez készített tájékoztatórendszerrel - közölte az igazgató.