Maruzsa Zoltán fogadta a pedagógusok érdekvédelmi szervezeteinek képviselőit

A héten elindul a társadalmi és a szakmai egyeztetés a pedagógusok további béremeléséről és a köznevelést érintő kérdésekről szóló jogszabálytervezetekről. 2023.03.01 18:43 MTI

Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára szerdán hivatalában fogadta a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete (MZTSZ), valamint a Nemzeti Pedagóguskar vezetőit, és tájékoztatta őket arról, hogy a héten elindul a társadalmi és a szakmai egyeztetés a pedagógusok további béremeléséről és a köznevelést érintő kérdésekről szóló jogszabálytervezetekről - közölte a Belügyminisztérium szerdán az MTI-vel.



Az államtitkár megerősítette: "a kormány célja az, hogy a háború és a szankciók okozta nehéz helyzetben is folytassa a pedagógusok béremelését". Ezt az egyeztetés előtt álló jogszabálytervezetek is rögzítik - tudatta.



Emlékeztetett arra, hogy a kormány januártól 10 százalékos pedagógus-béremelést tudott megelőlegezni, de amint Brüsszel kifizeti a Magyarországnak járó uniós forrásokat - tette hozzá -, a rendszerváltás óta a legnagyobb mértékű pedagógus-béremelés következhet; az idei béremelés mértéke januárig visszamenőleg legalább 21 százalékos lesz. Ezt követően a 2021-es bérszinthez képest 2024-ben 25 százalékos, 2025-ben pedig 29-30 százalékos lehet a béremelés mértéke. A cél, hogy 2025-re a pedagógusok átlagfizetése elérje a diplomás átlagbér 80 százalékát.



Az államtitkár közölte azt is, hogy megkezdődik a társadalmi és szakmai egyeztetés a köznevelést és a pedagógusokat érintő további kérdésekről is. A Belügyminisztérium ezzel kapcsolatosan a pedagógusokkal tartott online konzultáció eredményeit szem előtt tartva fogalmazta meg javaslatait.



Tavaly több tízezer pedagógus vett részt a köznevelési online konzultáción - emlékeztetett Maruzsa Zoltán -, és nagy többségük támogatta, hogy egy további béremelés esetén kiemelt juttatási szempont legyen, ha egy pedagógus hátrányos helyzetű térségben, illetve nagyobb arányban foglalkozik halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel. Ugyancsak jelentős többség értett egyet azzal, hogy a pedagógusok díjazása a jövőben vegye figyelembe a teljesítményt. A jogszabálytervezet ezt is rögzíti - mondta.



A közlemény kitért arra, hogy a minisztérium javaslatot tesz a pedagógus-előmeneteli rendszer megváltoztatására is: a tervek szerint az eddiginél lényegesen rövidebb idő alatt lehet majd a magasabb bérezéssel járó fokozatba kerülni.



A társadalmi és szakmai egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetek a kormány honlapjára kerülnek fel, az egyeztetés során a Belügyminisztérium várja a szakmai szervezetek véleményét és javaslatait is - áll a közleményben.