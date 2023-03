Önkormányzat

Karácsony Gergely: maradnak a fák a Rómain

Minden érv amellett szól, hogy a Királyok útja-Nánási út, vagyis a jelenlegi fő védekezési vonal legyen az árvízi védekezés fő helyszíne a Római-parton, mert ezzel meg tudjuk védeni a terület természeti értékeit, és ez a biztonságosabb védekezési mód is - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester szerdán Budapesten.



A főpolgármester emlékeztetett: a Római-part és a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelméről évek óta tart a vita, az új városvezetés azonban hosszú társadalmi egyeztetéssel megvizsgálta a különböző műszaki opciókat, amelyek alapján az a megalapozott javaslat született, hogy a műszakilag biztonságosabb, a természeti értékeket megőrző és nagyobb társadalmi támogatottsággal rendelkező nyomvonalat válasszák a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének tervezésekor.



Azt mondta, a főváros és a III. kerület egyértelmű szándéka, hogy a Királyok útja-Nánási út nyomvonalon valósítsák meg a védekezést. Közlése szerint a gátat az Európai Unió támogatásával kívánják megvalósítani.



Kerpel-Fronius Gábor okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes elmondta, széleskörű kutatást végeztek arról, milyennek szeretnék látni a budapestiek a Római-partot, és ez alapján a fővárosiak szeretnék megőrizni annak természetközeli képét, hogy széleskörű lehetőséget adjon a rekreációra. Mint mondta, ezeknek a szempontoknak a figyelembevételét kérték a műszaki tervezéskor, több nyomvonalat is vizsgáltak, és végül kettő maradt, a part menti és a Királyok útja-Nánási úti gát.



Jelezte: meggyőződtek arról, hogy a Királyok útja-Nánási úti nyomvonal megvalósítható, és biztonságosabb, mint a part menti, emellett egy árvíznél később kell kezdeni a védekezést, az rövidebb ideg tart, így kisebb a veszélye a gát károsodásának. Hozzátette: körülbelül 160 fát kell kivágni a gát megvalósításához, de a part menti gáthoz legalább 700-at kellett volna, így ennek a nyomvonalnak a megvalósításával a Római-part jelenlegi képe, természeti értékei meg tudnak maradni.



Elmondta, a Királyok útja-Nánási úti nyomvonal 28 milliárd forintos bekerülési költsége 25 százalékkal drágább a part mentinél a közműkiváltások miatt, de dolgoznak azon, hogy ezt csökkentsék. Jelezte: ugyanakkor fontos, hogy egy ilyen beruházásnál ne csak pénzügyi szempontokat vegyenek figyelembe. A főpolgármester-helyettes közölte azt is, megkezdődik ennek a nyomvonalnak a továbbtervezése, a kiviteli tervek készítése és engedélyeztetése, és tovább folytatják a társadalmi egyeztetést is a terület fejlesztéséről.



Kiss László (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) III. kerületi polgármester közölte, a kerület árvízvédelmének legfontosabb kérdése, hol lesz a gát a Római-parton. Kiemelte: minden korábbinál szélesebb körű társadalmi egyeztetést folytattak a kérdésben, és a fenntarthatóságot, a biztonságot, a gát üzemeltethetőségét is vizsgálták.

Béres András, a kerület Római-partért felelős alpolgármestere kiemelte, a cél az, hogy 55 ezer ember biztonságát garantálják, miközben megőrzik a Római-partot olyannak, amilyennek az emberek szeretik.



Szabó Tímea (Párbeszéd) Óbuda-Békásmegyer országgyűlési képviselője kiemelte: az előző, Tarlós István (Fidesz-KDNP) vezette főváros és a Bús Balázs (Fidesz-KDNP) vezette kerület az ingatlanspekulánsok érdekeit képviselte, az új városvezetés azonban a természeti kincsek megőrzését fontosabbnak tartja ennél.



Nem lehet mindent eladni pénzért, van, ami fontosabb ennél - jegyezte meg, és emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt korábban, hogy aki hullámtérbe építkezik, tudja, mit vállal ezzel.