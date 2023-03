Ukrajnai háború

Menczer Tamás: Brüsszel számára a tűzszünet vörös vonalat jelent

Magyarország szerette volna, hogy a háború egyéves évfordulójára készülő uniós dokumentumokban szerepeljen az azonnali tűzszünetre és a béketárgyalások megkezdésére szólító felhívás, azonban ezt Brüsszel elutasította. 2023.03.01 11:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Brüsszel a háború pártján áll, nem támogatja az azonnali tűzszünetet - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Menczer Tamás azt mondta: Magyarország szerette volna, hogy a háború egyéves évfordulójára készülő uniós dokumentumokban szerepeljen az azonnali tűzszünetre és a béketárgyalások megkezdésére szólító felhívás, azonban ezt Brüsszel elutasította.



"Világossá tették azt, hogy a tűzszünet, az vörös vonal, azt ők nem fogadják el, mert a háborúnak folytatódnia kell" - fogalmazott az államtitkár.



Hangsúlyozta: a magyar álláspont az, hogy a háborút azonnal meg kell állítani.



A műsorvezető kérdésére Menczer Tamás azt mondta: Brüsszelt már a háború kitörése előtt sem érdekelte a kárpátaljai magyarok sorsa; a helyi magyarok jogfosztásban élnek, az anyanyelvük használatának jogát elvették vagy visszaszorították, és számos vegzálásnak vannak kitéve.



Hozzátette: mivel a helyzet a háború kitörése óta csak romlott, Magyarország a különböző nemzetközi szervezetekben szóvá teszi a kárpátaljai magyar kisebbség ügyét.



Egy másik kérdésre elmondta azt is, hogy a uniós szankciók célja az orosz gáz és olaj kiszorítása Európából, így a kontinensre kevesebb és drágább energiahordozó érkezik, "ezért mondjuk mi, hogy a szankció rossz, eredménytelen, és a szankciós politika megbukott".



Ugyanakkor a kormány mindent megtett az energiabiztonság érdekében, így Magyarországon nem volt ezen a télen sem gond, és az ország energiabiztonságát a kormány a jövőben is meg fogja védeni.



Menczer Tamás a hét elején lezajlott magyar-egyiptomi tárgyalások kapcsán kiemelte, hogy Egyiptom több szempontból is kulcsfontosságú ország: "a békét akaró globális többséghez" tartozik, a migráció megállítása, az energiabeszerzés és a gazdasági együttműködés szempontjából is fontos a szerepe.



Hozzátette: a cseppfolyósított egyiptomi gáz néhány éven belül elérhető lehet Magyarország számára is.



Az államtitkár az M1 aktuális csatornán azt is mondta: ha a baloldal nyert volna Magyarországon, akkor elzárták volna az orosz gázt, ami nélkül "nincs magyar gazdaság", és a lakosságot sem lehet ellátni.



Menczer Tamás szavai szerint Kocsis-Cake Olivio, a Demokratikus Koalíció politikusa, "Gyurcsány Ferenc legújabb sztárigazolása" azt mondta, hogy a "csövet el kell zárni".



Az államtitkár hangsúlyozta azt is, hogy sem Brüsszel, sem pedig a NATO nem kötelezheti Magyarországot, hogy fegyvereket és katonákat küldjön a háborúba. "Nem fogunk belesodródni ebbe a háborúba, nem fogunk sem fegyvert, sem katonákat küldeni" - fogalmazott, hozzátéve, hogy erről döntöttek a magyar emberek az országgyűlési választáson.

A politikus szerint azért nagyon fontos a magyar kormány álláspontja, miszerint ki kell maradni a háborúból, mert amelyik ország - mint például Németország - kezdetben csak katonai sisakokat szállított, ma már katonákat küldene.



Mint mondta, az "asztalon vannak" már olyan javaslatok, hogy a fegyverek mellett katonákkal is támogassák Ukrajnát. "Azért emlékezzünk arra, hogy Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje azt mondta, hogy - ha ő nyert volna - képes lenne (...) magyar katonákat küldeni a frontra. Azt mondta, ha más megy, ő is megy" - fogalmazott Menczer Tamás.