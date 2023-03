Honvédség

Toborzóparancsnok: az önkéntes katonai szolgálat egyedülálló lehetőség a munkaerőpiacon

Egyedülálló lehetőséget kínálunk a munkaerőpiacon, az önkéntes szolgálatban ki lehet próbálni a katonaéletet - fogalmazott Durgó Tamás alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Paracsnokság parancsnoka szerdán az M1 aktuális csatorna műsorában.



Az alezredes elmondta, minden vármegyében van toborzóiroda, és évente több száz rendezvényen jelenik meg a Magyar Honvédség. Bár 18-tól 65 éves korig lehet jelentkezni, most a célcsoport a fiatalság, hiszen "a magyar honvédség már egy high-tech honvédség, 21. századi haditechnikai eszközökkel, és az online világban nevelkedett fiatalok könnyebben megtalálják az összhangot egy több tíz tonnás mozgó számítógéppel, ami egy Leopard harckocsi" - magyarázta Durgó Tamás.



Hozzátette, bármilyen iskolai végzettséggel, bármilyen szakmából érkezőnek tud feladatot, szolgálati lehetőséget adni a honvédség, és nemcsak a férfiakat várják, hanem "a kalandvágyó hölgyeket" is.



Az alapkiképzés öt hét; a rendszer tavaly szeptembertől egységes lett, így a jelöltek sokkal hamarabb kerülnek be, ráadásul a lakóhelyükhöz a legközelebb - hangsúlyozta a parancsnok. Közölte: minden vármegyében indul alapkiképzés, minden hónapban több száz bevonuló van.



"A tartalékos forma sokkal lazább kötelék, mint a hivatásos szolgálat, ezt munka vagy tanulmányok mellett is lehet folytatni, sőt, ha valaki hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, akkor a honvédség igyekszik a kiképzést és a szolgálatot az iskolai elfoglaltságaihoz igazítani" - fejtette ki Durgó Tamás.



Hozzátette, aki megismerkedett a tartalékos formával, az választhatja később a szerződéses hivatásos formát. Tavaly több mint négyszázan döntöttek így.



Az érdeklődők az iranyasereg.hu karrieroldalon teljes körű tájékoztatást kapnak, minden hónapban van bevonulás, bármikor fel lehet keresni a toborzóirodákat - hívta fel a figyelmet.



Az alezredes kérdésre kitért arra, hogy a Honvéd Kadét Programhoz már több mint százhúsz középiskola csatlakozott, és több mint hatezer diák van a kadétrendszerben. Ők ösztöndíjat kapnak, valamint katonai alapismeretekkel bővül a tudásuk. Közülük aztán sokan jelentkeznek a katonai tanintézményekbe - tette hozzá.



A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Durgó Tamás arról is beszélt, hogy már 11 500 feletti a tartalékos állomány létszáma, 2030-ra a cél 20 000 fő.



Az önkéntes katonai szolgálatra folyamatosan hívják be a tartalékosokat, mindig konkrét feladatra, ez lehet például határvédelem vagy mint a járvány idején, kórházszolgálat - részletezte a parancsnok. Megjegyezte, mindig megkérdezik az önkéntest, tudja-e vállalni a feladatot, hiszen ez rugalmas szolgálat.



Március 13-án indul a legközelebbi kiképzés, erre március 3-ig lehet jelentkezni, de a toborzás folyamatos - mondta Durgó Tamás.