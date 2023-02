Belpolitika

Feljelentést tett a Mi Hazánk a Momentum óriásplakát-kampánya miatt

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke budapesti sajtótájékoztatón kijelentette: a magyar titkosszolgálat által feltárt, amerikai milliárdokból folytat tiltott pártfinanszírozásnak és pénzmosásnak is minősülő óriásplakát-kampányt a Momentum.



"(...) bár a Momentum tagadta az osztozkodásban való részvételét, most kiderült, hogy az ő média- és cégbirodalmuk is kapott abból a pénzből" - fogalmazott, majd emlékeztetett arra, hogy a titkosszolgálati jelentés nyilvánosságra hozott része szerint több mint négymilliárd forint érkezett a "balliberális ellenzékhez köthető szervezetekhez és cégekhez", külföldről, az "Action for Democracy nevű fedőszervtől".



Novák Előd elmondta: a milliárdos támogatások végfelhasználóinak azonosítása során mutatták ki, hogy Bajnai Gordon volt miniszterelnök és egykori titkosszolgálati miniszteréhez köthető DatAdat-cégcsoporton keresztül a többi között a FelitunoMedia Kft. is kapott pénz.



A cég ügyvezetője Sárándy Rajmund az Opten céginformációs adatbázis szerint egy másik, 2021 őszén alapított Street Fluence Kft ügyvezetője, is, amely cég a Momentum mostani óriásplakát-kampányát is "biztosítja, méghozzá a piaci ár negyedéért" - fűzte hozzá a Mi Hazánk alelnöke.



Mint kifejtette, a Momentum a cégnek a kampányért mintegy 90 millió forintot fizetett ki, de az óriásplakátonkénti havi bruttó 99 ezer forinttal szemben a piaci listaár ezen összeg mintegy négyszerese. A 2022-es választások előtt háromnegyed évvel, mindössze hárommillió forintból alapított cég 2627 felületet vásárolt meg, amivel a piac meghatározó szereplőjévé vált - jelezte.



"A nyomott áron kizárólag a Momentummal való óriásplakát-szerződés (...) felveti a bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás gyanúját" - hangoztatta Novák Előd, aki azt is megjegyezte, hogy pénzmosás gyanúja miatt is feljelentést tett a "momentumos céghálózat ügyében".