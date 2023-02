Egészség

NNK: két embernél igazoltak Zika-vírus-fertőzést

Két, Thaiföldön járt embernél igazoltak trópusi szúnyogcsípéssel terjedő Zika-vírus-fertőzést - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) hétfőn az MTI-vel.



Közleményük szerint a fertőzést enyhe tünetekkel vészelte át a két ember.



A Zika-vírus általában influenzaszerű tüneteket okoz, a trópusokon szúnyogcsípéssel terjed, a megfertőződésre ott lehet számítani. Honi eredetű megbetegedés nem fordult elő, hazai járványveszélyt a Zika-vírus nem jelent - írta az NNK.



Azt írták: a Zika-vírus Afrika, Amerika, Ázsia és a Csendes-óceáni térség trópusi-, szubtrópusi területein előforduló kórokozó, amely elsősorban szúnyogok csípésével terjed, de a fertőzés szexuális úton, illetve várandós anyáról magzatára is átvihető.



A trópusi területek a magyar lakosságnál egyre népszerűbb üdülési célpontoknak számítanak, és mivel a Zika-vírus ellen védőoltás, illetve gyógyszeres terápia nem áll rendelkezésre, a trópusi-, szubtrópusi térségekbe történő utazásnál kiemelten fontos a védekezés a vírust terjesztő szúnyogok csípése ellen.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy a közeljövőben várandósságot tervező pároknak kockázatot jelenthet, ha a Zika-vírussal érintett területekre utaznak.



A kommüniké szerint a fertőzések körülbelül 75 százaléka tünetmentes, és a tünetes fertőzések nagy részében is csak enyhe tünetek jelentkeznek 3-14 nap lappangási idő után. Ezek lehetnek láz vagy hőemelkedés, rossz közérzet, fejfájás, kiütés, ízületi fájdalom, kötőhártya-gyulladás.



Várandós nők fertőződésénél a magzatnál veleszületett idegrendszeri fejlődési rendellenesség alakulhat ki - írták.



Az NNK azt kéri, hogy amennyiben az érintett területről visszatérő utazók az érkezést követő 3 héten belül Zika-vírus-fertőzésre utaló tüneteket tapasztalnak, forduljanak orvoshoz és említsék meg utazásuk helyszínét.



Szűrővizsgálatokra térítés ellenében a Nemzeti Népegészségügyi Központban van lehetőség, tünetmentes fertőzés szűrésénél a hazatérést követő minimum 4 hét elteltével. Várandósság esetén pedig a gondozás részeként Zika-vírus-fertőzés gyanújánál kötelezően elvégzendő szűrővizsgálat ad erre lehetőséget - olvasható az NNK közleményében.