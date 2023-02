NATO-tagság

Orbán: ha Svédország és Finnország tisztességes hozzáállást vár, ők is legyenek tisztességesek

A kormány a két ország NATO-tagságának támogatására kérte az Országgyűlést, azonban a kormánypárti frakciók egy része "nem túl lelkes". 2023.02.24 08:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ha Svédország és Finnország azt várja Magyarországtól, hogy legyen tisztességes, és járuljon hozzá a NATO-tagságukhoz, akkor ezen országok is legyenek azok, és ne terjesszenek valótlanságot Magyarországról - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A kormányfő hangsúlyozta: a kormány a két ország tagságának támogatására kérte az Országgyűlést, azonban a kormánypárti frakciók egy része "nem túl lelkes". A többi közt azért, mert ezen államok nyilvánvaló hazugságokat terjesztenek a demokráciánkról, a nálunk lévő jogállamiságról - jelezte.



Orbán Viktor elmondta azt is, Törökország aggálya, hogy szerintük Svédországban olyan terrorista szervezetek működnek, amelyek Törökország ellen dolgoznak. Ők is a szövetségeseink, az ő hangjukat is meg kell hallanunk - fogalmazott Törökország fenntartásairól a miniszterelnök.

Ezt a háborút nem lehet megnyerni, tűzszünetre van szükség

Az ukrajnai háborút "minden józan számítás szerint" nem lehet megnyerni, ezért is van szükség mihamarabbi tűzszünetre - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.



Hozzátette: ezt követően lehet elkezdeni a béketárgyalásokat, amelyek végén kiderül, hogy milyen béke születik.



Orbán Viktor "békepárti szövegnek" nevezte az ENSZ közgyűlése által csütörtökön elfogadott, az ukrajnai békét sürgető határozatot, megjegyezve, a világban ez a többségi álláspont az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Magyarországon a gyerek szent és sérthetetlen

Magyarországon a gyerek szent és sérthetetlen - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a napokban kirobbant "pedofilüggyel" kapcsolatban.



A kormányfő hangsúlyozta, Magyarországnak kell rendelkeznie Európa legszigorúbb gyermekvédelmi rendszerével.



Elmondta: a belügyminisztertől a nap folyamán "nagyon világos választ" vár arra, "hol vannak azok az állami emberek, akiknek az a dolguk, hogy vigyázzanak a gyerekeinkre".



Azt is elvárom, hogy minden ilyen esetet tárjanak fel; ezek nagyon kínos, nagyon fájdalmas esetek, de ha a szőnyeg alá söpörjük őket, akkor a számuk nőni fog - mutatott rá Orbán Viktor.



Hozzátette, "csak akkor tudjuk megvédeni a gyerekeinket e genderideológiával szemben", ha bemutatjuk a felmerülő veszélyeket, "és itt az államnak kötelessége van".