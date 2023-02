Kormány-diplomácia

Szijjártó: a jelenlegi válság lehetőséget biztosít az európai integrációs folyamat felgyorsítására

A jelenlegi válság lehetőséget nyújt a Nyugat-Balkán európai integrációs folyamatának felgyorsítására, ez nem csak Magyarország nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdeke lenne, hanem európai érdek is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai integrációért felelős új szerb miniszterrel, Tanja Misceviccsel közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború és az arra válaszul elrendelt szankciók miatt a kontinens súlyos biztonsági, gazdasági és energiaellátási krízissel szembesül.



Aláhúzta: ezért is lenne fontos, hogy mielőbb véget érjen a fegyveres konfliktus, de van olyan módszer, amely segíthetne az Európai Uniónak a helyzet javításában még a mostani nehéz körülmények között is, ez pedig a bővítési folyamat felgyorsítása.



"A nyugat-balkáni térség integrációja nem csak Magyarország nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdeke, hanem európai érdek is. És azt gondoljuk, hogy a mostani válság egyfajta lehetőséget is biztosít arra, hogy az európai integrációs folyamatot felgyorsítsuk" - tette hozzá.



Majd rámutatott, hogy Szerbia felvétele a régió legnagyobb államaként kulcsfontosságú lenne, ezért a közösségnek meg kellene nyitnia mind a tizenhárom olyan csatlakozási fejezetet, amelynek esetében ez eddig nem történt meg.



Szijjártó Péter a folyamatot elfogadhatatlanul lassúnak minősítette, és szavai szerint ez Brüsszel és az eljárást "tudatosan lassító", "képmutató" tagországok szégyene. "Mindazok, akik lassítják a bővítést, azok valójában az Európai Uniót gyengítik" - fogalmazott.



Márpedig - mint kiemelte - Szerbia hozzáadna az Európai Unió fizikai, gazdasági és energiaellátási biztonságához, amit Magyarország példája is bizonyít.



A fizikai biztonságról szólva arról számolt be, hogy a migrációs nyomás egyre nő, és "naiv illúzió" lenne azt gondolni, hogy csökkenni fog, mivel a kiváltó okok is mind súlyosbodnak.



Ezért az együttműködés Belgráddal minden eddiginél kritikusabb fontosságú a határok védelme szempontjából.

"Magyarország természetesen meg fogja védeni a határát, még úgy is, hogy nem kap ehhez semmifajta segítséget Brüsszelből. Megvédjük a határunkat, nem engedjük be az agresszív migránsokat, s emellett segítünk Szerbiának is abban, hogy a védelmi vonalat minél inkább délre toljuk" - mondta.



A miniszter a gazdasági területtel kapcsolatban emlékeztetett, hogy tavaly 68 százalékos bővülés után elérte a hatmilliárd eurót, és ezzel rekordot döntött a magyar-szerb kereskedelmi forgalom értéke.



"Készen állunk arra, hogy a határ menti gazdaságfejlesztési programokra az európai uniós forrásokat lehívjuk" - közölte.



Az energiabiztonsággal összefüggésben pedig leszögezte, hogy Magyarország 2022-ben nagyjából ötmilliárd köbméternyi földgázt importált Szerbián, az egyetlen olyan vezetéken keresztül, amely 100 százalékos kapacitással üzemel a mai napig Kelet és Nyugat között.



"Ha Szerbia nem lenne megbízható tranzitország a földgázszállítás tekintetében, akkor Magyarország nagyon nagy bajban lenne" - fogalmazott.



"Minél szorosabb az együttműködés Szerbiával, minél szorosabban együttműködünk a migráció elleni küzdelemben, minél szorosabb a gazdasági együttműködésünk, minél szorosabb az energiaellátás terén folytatott együttműködésünk, Magyarország annál jobb helyzetben van" - összegzett.



"És ha Szerbiával az Európai Unió is szorosabban együttműködne a fizikai biztonság, az energiaellátás biztonsága és a gazdaság terén, akkor az Európai Unió is jobb helyzetbe kerülhet" - tette hozzá.