Közvélemény

Nézőpont: Orbán Viktort tartják a legalkalmasabbnak a miniszterelnöki pozícióra a magyarok

A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabbnak arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen - derült ki a Nézőpont Intézet aktuális kutatásából, melynek részleteit hétfőn közölték az MTI-vel.



A felmérésben - amelyet február 13. és 15. között ezer ember telefonos megkérdezésével készítettek - az áll, hogy az elmúlt hetekben az ellenzék több vezetője, Toroczkai László, Donáth Anna és Dobrev Klára, múlt hétvégén pedig Orbán Viktor is megtartotta évértékelő beszédét. A Nézőpont Intézet arra volt kíváncsi, hogy a jelenlegi "politikai választékból" kit tartanak a magyarok a legalkalmasabbnak Magyarország miniszterelnökének.



A magyar választók fele (49 százalék) továbbra is Orbán Viktort tartja legalkalmasabbnak a miniszterelnöki feladatra - emelték ki.



A kormányfő a jelölti versenyben "utcahosszal vezet", a képzeletbeli dobogó második fokára Dobrev Klára került, aki a választók mindössze 13 százalékának a bizalmát tudta megnyerni. A harmadik helyre Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke került, őt a választók 7 százaléka tartja a legalkalmasabbnak a feladatra. Vele szinte holtversenyben van Donáth Anna (Momentum) a 6 százalékos eredményével - sorolták.



Mint írták, a tavaly április óta fennálló "ellenzékváltó hangulat" újabb bizonyítéka, hogy közel annyian gondolják úgy, hogy egyik sem a legalkalmasabb jelölt (11 százalék), mint amennyien Dobrevet választották, és a tanácstalanok aránya annál is nagyobb, mint amennyien Donáth Annára adnák a voksukat.



Még lesújtóbb eredménynek nevezték a baloldal számára, hogy a baloldali szavazók több mint negyede (27 százaléka) nem tud választani a jelenlegi ellenzéki ajánlat közül.



Kifejezetten rossz eredmény a Nézőpont szerint a visszatérő Donáth Anna számára, hogy tíz baloldali szavazóból mindössze egyet (12 százalék) tudott eddig maga mellé állítani, míg elsődleges konkurenciája, Dobrev Klára a kormánykritikus választói közönségének több mint egyharmadát (37 százalék).



"Mindezek alátámasztják, hogy a baloldali jelöltek egyelőre elsősorban nem Orbán Viktor, hanem egymás kihívói" - jegyezte meg a Nézőpont.