Kormányfő-évértékelő

Évértékelő - Orbán Viktor: 2022 volt a legnehezebb, 2023 lesz a legveszélyesebb év a rendszerváltás óta

MTI/Koszticsák Szilárd

Ha 2022 volt a legnehezebb, akkor 2023 lesz a legveszélyesebb év a rendszerváltás óta; a lassan már állandósult migráció mellett két új ellenség, veszély leselkedik ránk: a háború és az infláció - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Budapesten, a Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében.



A kormányfő először a földrengés utáni törökországi mentés hőseit köszöntötte.



"Bajban derül ki, kire lehet számítani, ránk, magyarokra lehet számítani" - jelentette ki.



Elmondta: százhatvanhét magyar, hivatásos és önkéntes vett részt a pusztító erejű szíriai és törökországi földrengés utáni mentésben, amelyben a legkevesebb 44 ezer ember vesztette életét. Életük kockáztatásával harmincöt embert mentettek ki a romok alól - mutatott rá.



A mentők közül többen meghívást kaptak az érvértékelő beszédre is, őket Orbán Viktor és a jelenlévők is tapssal köszöntötték.



A kormányfő a jövő szempontjából a legfontosabb kérdésnek azt nevezte, hogy az európai életben végbemenő hatalmas változások - amelyek új, szellemi, politikai, gazdasági és katonai feladatokat hoznak - "elveszik, vagy meghozzák a magyarok életkedvét".



A 2010 utáni időszakot felidézve úgy fogalmazott: már "minden olyan szépen el volt gondolva", hiszen "átvágtuk magunkat a 2010-ben elzavart szocialista kormányok itt hagyott törmelékhalmain, a vadkeleti szocializmus romjain, túljutottunk a munkanélküliségen, a zsugorodó gazdaságon, a devizahiteleken, a rosszkedvű irigységen, a nyugat előtti hasraesésen, az égig érő rezsiszámlákon, a hálapénzen, a segélyből élő ügyeskedésen, a jó ez így is beletörődő igénytelenségén".



"Már kezdtük elhinni, lesz még itt szőlő, lesz még lágy kenyér mindenkinek" - mondta.



A miniszterelnök hangsúlyozta: egymillió ember állt munkába, soha nem dolgoztak ennyien Magyarországon, a magyar gazdaság háromszorosára növekedett, és már a minimálbér is nagyobb, mint az átlagbér volt a szocialisták alatt. "Elővarázsoltunk egy nemzeti keresztény alkotmányt, amely méltó hozzánk" - tette hozzá.



Orbán Viktor szerint "ha nem is halált, de Brüsszelt megvető bátorsággal" újjászervezték a magyar államot, és az akadékoskodókat félretolva felépítettek egy új magyar gazdaságot is, amelyben mindenki esélyt kapott, hogy megtalálja a maga számítását.



"Fáradságos tíz év volt, izzadtunk is rendesen, térd, könyök lehorzsolva, vízhólyag is akadt jó néhány, de úgy éreztük, megérte (...)már felderengett, hogy a magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez" - mondta.

Kijelentette: a baloldalnak azt kellene megértenie, hogy a győzelemhez nem elég a sok millió dollár és a befolyásos pártfogók.



A miniszterelnök hangsúlyozta: a győzelemhez szív kell, nem elég a szerencse.



Orbán Viktor a választásról azt mondta: az egész baloldal összefogott a kormánypártok ellen, "Brüsszel megpróbálta kiszárítani a kincstárat, Gyuri bácsiék pedig begurítottak ide Amerikából négymilliárd forintnyi dollárt, hogy legyen az elvtársaiknak mivel lövöldözni ránk."



"Pórul jártak, ezt megint elkalibrálták... Nem kicsit, nagyon" - folytatta a miniszterelnök, majd hozzátette: még rá is fognak fizetni.



A kormányfő elmondta: a választási győzelmet nem szokták csak úgy "utánadobni az embernek, különösen nem a kétharmadost. Amögött munka van, és a munkának eredménye, amit méltányolnak az emberek - hangsúlyozta.



Azt mondta: fanyalgók persze mindig vannak, akik szerint a kormánypártoknak szimplán szerencséje volt. Ha mindig szerencséd van, az is lehet, hogy tudsz valamit. Például szereted a hazádat, és kész vagy megküzdeni érte. Ha kell itthon, vagy ha kell, a nagyvilágban - emelte ki.



A kormányfő azt mondta, amikor 2020-ban kitört a koronavírus-járvány abban reménykedett, hogy az ország túljut rajta és ott folytathatja, ahol abbahagyta, megérkezik oda, ahova mindig is vágyott. "Megint lesz sok gyerek, sok millió szív, amely várja az örömhírt, rendben tartott, csinos és biztonságos ország, klímaváltozást is túlélő, zöld Kárpát-medence" - fogalmazott.



Hozzátette: ha bár az oroszlán és a bárány nem is költözik össze, remélték, hogy a baloldal is megérti végre, hogy "ez egy közös haza és nincs nekünk másik".



Orbán Viktor elmondta, a koronavírus-járvány után a világ nem a helyes útra tért vissza, hanem átlépett a háború éveibe. Minden megváltozott a politikában és a gazdaságban is, a világ határozottan a vadnyugat felé vette az irányt - fogalmazott.



Közölte, valójában 2020 márciusa óta, vagyis lassan három éve folyamatos nyomás alatt éljük az életünket, és ebből könnyen lehet négy, de akár öt év is.



"2022 volt a rendszerváltás óta eltelt 32 évből a legnehezebb, a legnehezebb év" - jelentette ki.



Hozzátette: amikor a Nyugat a szankciókkal belépett a háborúba, mindent újra kellett gondolni. Ez vitte el az áprilisi választás utáni hónapokat - jelentette ki a miniszterelnök.



A kitűzött célokról nem kell lemondani, feladni őket, csak az eszközökön kell változtatni - közölte.