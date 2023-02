Bűnügy-korrupció

Megkezdődött a Schadl-Völner ügy tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken

Az ügyben összesen 22 vádlott ellen nyújtott be vádiratot a Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt.

Előkészítő üléssel vette kezdetét pénteken a Fővárosi Törvényszéken annak a korrupciós ügynek a tárgyalása, amelyben mások mellett Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke és Völner Pál korábbi államtitkár is vádlott. Az ügyészség - beismerés esetén - Schadl György számára tíz év, Völner Pál számára nyolc év szabadságvesztés kiszabását indítványozza.



Az ügyben összesen 22 vádlott ellen nyújtott be vádiratot a Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt. Az előkészítő ülés a vád tartalmának ismertetésével kezdődött.



A vádirat szerint Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke 2018 májusa előtt korrupciós kapcsolatot alakított ki Völner Pállal, az Igazságügyi Minisztérium akkori parlamenti államtitkárával. Ennek keretében Schadl György jogtalan előnyként rendszeresen készpénzt - 2021 júliusáig összesen legalább 83 millió forintot - adott a politikusnak, aki ezért az államtitkári és miniszterhelyettesi pozíciójából eredő befolyását az őt vesztegető személy érdekeinek megfelelően gyakorolta. Korábbi vallomásukban mindketten tagadták a terhükre rótt bűncselekmények elkövetését.



Boros Gábor, a Központi Nyomozó Főügyészség osztályvezető ügyésze elmondta, Schadl György rendszeresen, "fizetésként" adott pénzt Völner Pálnak azért, hogy az akkori államtitkár folyamatosan rendelkezésére álljon. Völner Pál a vád szerint alkalmanként kettő-ötmillió forintot vett át Schadltól, és a pénzért "cserébe" közreműködött egyebek mellett abban, hogy Schadl György javaslatának megfelelő embereket nevezzenek ki végrehajtónak, illetve vállalta például azt is, hogy állami pályázati támogatást szerez Schadl György egyik cége számára.



Az ügyész jelezte: Schadl György maga is pénzt kapott azoktól az emberektől, akiket a végrehajtói pozícióba segített, és összesen több mint 924 millió forint illegális jövedelemre tett szert.



A nyomozó főügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság - beismerés esetén - Schadl Györgyöt 10 év, Völner Pált 8 év börtönbüntetésre, és 200 millió, illetve 25 millió forint pénzbüntetésre ítélje, mindkettőjüket 10 évre tiltsák el a közügyektől, a jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozásoktól pedig végleg. Az ügyészség vagyonelkobzást is javasol velük szemben a jogtalan gazdagodásuk erejéig.



Négy másik vádlottra - beismerés esetén - letöltendő börtönbüntetést, pénzbüntetést és közügyektől eltiltást, tizenöt vádlottra próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést és pénzbüntetést, egy vádlottra pedig pénzbüntetést kért az ügyészség.



Az előkészítő ülésen több vádlott is beismerte bűnösségét, de a meghallgatások jövő hét kedden és csütörtökön tovább folytatódnak a Fővárosi Törvényszéken.