Fogyasztóvédelem

Csodát ígérő termékeket is vizsgált a Pest Vármegyei Kormányhivatal

Több mint 1200 hatósági ellenőrzést végzett, és mintegy 28 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Pest Vármegyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztálya tavaly - közölte a kormányhivatal vezetője pénteken az MTI-vel.



Tarnai Richárd a kormányhivatal által kiadott közleményben azt írta, hogy az 1248 hatósági ellenőrzésből 37 esetben mintavétellel egybekötött helyszíni vizsgálatot végeztek, amelyben a hatóság csodát ígérő termékeket értékesítő webáruházakat, kereskedelmi egységek ártájékoztatóit, nyitva tartások helyességét, a vásárlók könyvét, szavatossági és jótállási tájékoztatókat, valamint a fiatalkorúak alkohollal történő kiszolgálását is ellenőrizte.



Hozzátette, hogy a fogyasztóvédelem munkatársai szájmaszkokat, szabadtéri kondiparkokat, via ferrátákat, játszótereket és aquaparkokat is ellenőrzésük alá vettek.



A főispán ismertette, a korábbi évektől eltérően rendkívüli ellenőrzésnek számított, hogy az alapvető élelmiszerek esetében betartják-e a szolgáltatók a hatósági árakat. Figyelték, hogy a reklámok megfelelnek-e a nyelvvédelmi előírásoknak, illetve a termékek rendelkeznek-e magyar nyelvű használati útmutatóval.



Tarnai Richárd tájékoztatása szerint a csodát ígérő termékeket értékesítő webáruházaknál volt a legtöbb jogsértés, a legkisebb mértékű pedig a mintavétellel egybekötött, laboratóriumi vizsgálatot igénylő ellenőrzéseknél; az előbbiek esetében 100 százalékos volt a jogsértések aránya, az utóbbiaknál a termékek megfeleltek a vizsgálati követelményeknek.



A fogyasztóvédelem fellépése indokolt és eredményes, mert az érintetteket a legtöbb esetben jogkövető magatartásra kényszeríti. Mindenkinek érdeke, hogy a vásárlók megfelelő szolgáltatást kapjanak, a korrekt szolgáltatóknak pedig visszajáró fogyasztóik legyenek, bírságok helyett - összegezte a tapasztalatokat a főispán.