Illegális bevándorlás

Bakondi György: műszaki akadályrendszer nélkül nem lehet megvédeni a határt

Nagyon fontos a kerítés, a hatóság fellépése és a jogi határzár is, hiszen ezek nélkül nincs eredményes határőrizet. 2023.02.17 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Műszaki akadályrendszer nélkül nem lehet megvédeni a határt az illegális bevándorlóktól - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója péntek reggel az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György hangsúlyozta: nagyon fontos a kerítés, a hatóság fellépése és a jogi határzár is, hiszen ezek nélkül nincs eredményes határőrizet.



Hozzátette, hogy mindezt Európában is kezdik felismerni, és már hallani olyan hangokat, amelyek támogatást adnának a schengeni külső határ védelméhez.



Bakondi György szerint folytatni kell azt a politikát, amit Magyarország folytat a kérdésben, ugyanakkor az is fontos lenne, hogy az unió felfüggessze az országot sújtó szankciókat, és szükség van azokra a forrásokra, amelyek a műszaki akadályrendszer kiépítésének egy részét fedeznék.



Hozzáfűzte, hogy Magyarország a saját költségén mintegy 350 milliárd forintot költött erre.



Szólt arról is, hogy az illegális bevándorlók kiutasítása - a civil szervezetek fellépése miatt - aggályos.



Kérdésre elmondta azt is, hogy az idén eddig 13 ezer határsértőt fogtak el és 137 embercsempész ellen indítottak büntetőeljárást.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról számolt be, hogy a magyar hatóságok tapasztalatai szerint "nagyon komoly" bűnbandák tevékenykednek a határ túloldalán, s azok egymással is harcban állnak.



Ezen csak egy európai szinten is koordinált, hatékony bűnügyi együttműködés segíthet - fűzte hozzá.