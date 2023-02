Földrengés

Budapesten is megmozdult a föld

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium ügyeletese a hvg.hu-nak megerősítette, hogy egy enyhébb rengést lehetett érezni Magyarország több pontján is. A lap egyik kollégája azt állítja, Budapest VIII. kerületében is földmozgás volt.



Mint ismeretes, földrengést észleltek a szomszédos Horvátországban. A szeizmológiai jelentésben az áll, a földmozgás erőssége a Richter-skála szerint 4,8-as erősségű volt. A rengés helyi idő szerint csütörtökön 10 óra 47 perckor történt, epicentruma a Krk-szigeti Draga Bascanska közelében volt.



Kedden egy másik szomszédos országban, Romániában is rengett a föld; ott 5,7-es erősségű földrengés rázta meg az ország déli, olténiai részét kedd délután, alig tíz kilométernyire attól a településtől, amelynek térségében hétfőn 5,2-es erősségű földmozgást észleltek.