Hagyományőrzés

Átadták a busó közösségi házat Mohácson

A mohácsiak akkor őrzik meg és teszik élővé a hagyományokat, ha továbbra is megmarad a maszkok formája, világa és a hozzá kapcsolódó egész gondolatkör. 2023.02.16 17:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A valódi értékeket nem vitrinbe zárva, hanem a hétköznapokban és az ünnepek alkalmával egyaránt megélve lehet fenntartani, megőrizni, illetve a mai világ, a mai ember szája-íze szerint formálni - jelentette ki V. Németh Zsolt, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos a busó közösségi ház átadóján, csütörtökön Mohácson.



Az Agrárminisztérium (AM) csütörtöki közleményében a miniszterelnöki biztos kiemelte, egyáltalán nem véletlen, hogy a mohácsi busójárás mint maszkos télűző szokás a nemzeti értékeink csúcsán, a Hungarikumok Gyűjteményében helyezkedik el és került fel az UNESCO Szellemi kulturális örökség listájára. Hozzátette, a mohácsiak akkor őrzik meg és teszik élővé a hagyományokat, ha továbbra is megmarad a maszkok formája, világa és a hozzá kapcsolódó egész gondolatkör.



V. Németh Zsolt kifejtette, "az értékmegőrzés lényege az, hogy megerősítse az identitásunkat és összekapcsoljon bennünket". Erre kiváló terep a most felavatott kultúrkikötő is, melyet 3 millió forinttal az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatott. A miniszterelnöki biztos fontosnak tartja, hogy a busó közösségi házba minél többen jöjjenek el és kapcsolódjanak ki, de ami lényeges, hogy itt ne csak kikapcsolódjanak, hanem be is kapcsolódjanak. "Őrizzék és becsüljék meg az ilyen kisebb, intimebb tereket, mert ez igazán az alkotás terepe, ahol másokat és magunkat is gazdagíthatjuk a kultúra átadásával, a beszélgetésekkel, a hagyományőrzéssel" - tette hozzá.



Hangsúlyozta, "a világ változik, és természetes velejárója, hogy mi is változunk, így változnak szokásaink, hagyományaink is. A mi feladatunk, hogy az európai és a magyar életmódnak megfelelően, értékeinket megtartva segítsük a változást" - zárta gondolatait.