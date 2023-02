NMHH

Médiatanács: jogsértő a ValóVilág 24 órás online közvetítése

A Médiatanács szerint emberi méltóságot sértő a ValóVilág több epizódja, a 24 órás online közvetítés pedig folyamatosan megalázó, megszégyenítő helyzetbe hozza a szereplőket, miközben a gyermekvédelmi szabályok is sérülnek - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.



A közleményben azt írták: a testület legutóbbi ülésén kirekesztőnek találták a Showder klub egyik szereplőjének a roma közösséget megbélyegző poénját is.



A tájékoztatás szerint a ValóVilág 11. évadának elindulása óta kiemelkedően magas számban érkezett bejelentés az NMHH-hoz a műsor kifogásolható tartalmai miatt. A hatósági ellenőrzés alapján az emberi méltóság megsértését és a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek öncélú, sérelmes bemutatását tiltó szabályok, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezések megsértése is felmerült.



A médiaszolgáltató RTL+ online szolgáltatásán a ValóVilág 11. évadát 24 órás élő streaming formájában is bemutatja, a villalakók életét napi 24 órában közzéteszi az előfizetők számára. A szereplők életének folyamatos közvetítését végző kamerák egy része olyan helyen van, ahol intim tevékenységeket végeznek vagy végezhetnek, például hálószoba, fürdőszoba, mellékhelyiség.



Ezek a kamerafelvételek különösen megalázók, megszégyenítők a szereplőkre nézve, ezért az élőben közvetített teljes tartalommal kapcsolatban folyamatos jogsértés áll fenn, ugyanis a médiaszolgáltató által alkalmazott reality-műfaji eszközök és képi hatások sértik az emberi méltóságot, emellett megvalósul az öncélú sérelmes bemutatás is - állapította meg a Médiatanács.



"Az RTL Kettő csatornán bemutatott műsorszám több epizódjában is felmerültek ezek a jogsértések, a gyermekek védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések sérelme mellett" - tették hozzá.



Szintén az RTL Kettőn, tavaly november 10-én sugározták a Showder Klub azon epizódját, amelyet egy bejelentés nyomán vizsgált a hatóság. Az adásban szereplő humorista egy tévécsatorna hirdetésén viccelődve tett olyan megjegyzéseket, amelyek a közönség számára egyértelműen a roma közösséggel szemben fennálló sztereotípiákra utaltak.



A vélemény általánosítva a cigányságra vonatkozott, megbélyegző jellegéből fakadóan pedig alkalmas a társadalomban meglévő előítéletek megerősítésére - írta az NMHH. Megjegyezték: a fentiek miatt a vizsgált műsorszám ugyancsak jogsértőnek bizonyult.

A műsorokat sugárzó RTL Kettőt luxemburgi székhelyű médiaszolgáltató üzemelteti, ezért a Médiatanács értesíti a joghatósággal rendelkező luxemburgi társhatóságot (Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l'Audiovisuelt: ALIA) a magyar szabályozás alapján felmerült jogsértésekről, és kéri a szükséges intézkedések megtételét - emelték ki a közleményben.



Jelezték: a társhatóságnak a megkeresés alapján fel kell hívnia a szolgáltatót, hogy tegyen eleget a magyar jogszabályi előírásoknak, és tájékoztatnia kell a médiatanácsot, valamint az Európai Bizottságot a problémák megoldása érdekében hozott lépéseiről. Ezt követően, két hónapon belül tájékoztatnia kell a Médiatanácsot az elért eredményekről, vagy ha nem sikerült megoldást találnia, annak okát is ismertetnie kell.



Ha a joghatósággal rendelkező tagállam a határidőn belül nem jár el vagy az elért eredmények nem megfelelőek, a médiatanács további lépéseket is tehet - hívták fel a figyelmet. "A jogszabályokban meghatározott feltételek mentén a testület ebben az esetben jogosult arra, hogy intézkedjen a jogsértő médiaszolgáltatóval szemben" - írták.