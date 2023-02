Ukrajnai háború

Gulyás Gergely: minden magyar felelős minden magyarért

A jelenlegi helyzetben különösen fontos, hogy amikor az alkotmány szintjén a politikában és egymás közt is az egységes magyar nemzetről beszélünk, akkor az valóban azt jelenti, hogy minden magyar felelős minden magyarért függetlenül attól, hogy ki hol él a világon - mondta szerdán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sátoraljaújhelyen, ahol a Rákóczi Táborba érkező kárpátaljai diákokat és tanáraikat köszöntötte.



Hangsúlyozta: az elmúlt hónapokban mindent megtettek annak érdekében, hogy amivel csak lehet, segítsék a Kárpátalján élő embereket. Kiemelte: elítélték és elítélik az orosz agressziót és humanitárius segítséget nyújtanak Kárpátaljának és Ukrajna egészének. Emellett pénzügyi támogatást is adnak az ukrán állam működéséhez, valamint mindenkit befogadtak, aki menekültként Magyarországra érkezett vagy azon keresztül ment tovább Európa más országaiba.



A miniszter úgy fogalmazott: nagyra becsülik Ukrajna saját területének védelmében folytatott hősies küzdelmét, ugyanakkor a magyar érdek az, hogy a kárpátaljai magyarságot ebből a legkevesebb negatívum érje. Emiatt Magyarország nem szállít fegyvereket, hiszen azt csak Kárpátalján keresztül lehetne megtenni, ami azzal a veszéllyel járna, hogy Kárpátalja is a célpontok közé kerül.



Gulyás Gergely köszöntőjében hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy mindenki tegyen meg mindent a következő időszakban azért itt az anyaországban, hogy a kárpátaljai magyarságnak segíteni tudjunk. Hozzátette, a táborozók és a kárpátaljai magyarság mellett állnak mindaddig, amíg tart a háború, és azt követően is szeretnének segíteni abban, hogy javuljanak az életkörülményeik.



A közmédiának nyilatkozva a miniszter elmondta, fontosnak tartották, hogy megpróbáljanak egy olyan lehetőséget szervezni a Rákóczi Szövetséggel és a Mollal együttműködve, ami néhány napra gyógyírt jelenthet azoknak, akik ma a legnagyobb veszteséget kénytelenek elszenvedni, és a legnagyobb nehézségek között élnek.



Az eseményen beszédet mondott Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója, aki köszöntőjében elmondta, rendkívül jó érzés, hogy tudnak segíteni. Kiemelte, a tábor jó lehetőség arra, hogy a résztvevők új embereket ismerhessenek meg, ezáltal új barátokat és élményeket szerezhessenek.



A cég energiát ad az utazáshoz, a szállításhoz, az embereknek és a közösségeknek, ezt pedig a közép-európai régió közösségének köszönhetik - jelezte, hangsúlyozva: ez a közép-európai összetartás a filozófiájuk egyik alapértéke, és a közösségépítés mindannyiunk feladata.



Kiemelte a közösségek fontosságát a történelem nehéz pillanataiban, és úgy fogalmazott a közösséghez tartozás "legalább annyi energiát tud adni, mint amennyit mi adunk az autóknak ahhoz, hogy elinduljanak".

Hernádi Zsolt beszédében biztosította a táborozókat arról, számíthatnak Magyarországra és a vállalatra is, és hozzátette, reméli békés körülmények között sokat fognak még találkozni.



A közmédiának nyilatkozva Hernádi Zsolt a Rákóczi Szövetség táborát "csodának" nevezte, és közölte, örömmel támogatták a kezdeményezést, hiszen ezáltal a táborozók egy kicsit kiszakadhattak a háború miatt nehéz hétköznapokból.



Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke beszédében elmondta, csaknem kétszáz diák vesz részt a táborsorozat utolsó hetében, velük együtt január 16. óta Kárpátaljáról negyvenkilenc iskolából összesen 1251-en táborozhattak Sátoraljaújhelyen. Hozzátette, az eseménysorozat a Miniszterelnökség és a Mol támogatása nélkül nem jöhetett volna létre.



Az eseményen részt vett Panyi Miklós, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára, Hörcsik Richárd, a választókörzet fideszes országgyűlési képviselője és Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely fideszes polgármestere.