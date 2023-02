Állati

Egymilliónál is több látogatót fogadott tavaly a budapesti állatkert

Tavaly 1 millió 36 ezer látogatója volt a Fővárosi Állat- és Növénykertnek, amely továbbra is az ország leglátogatottabb kulturális intézménye - áll az intézmény szerdai, MTI-hez eljuttatott közleményében.



Felidézték, hogy a budapesti állatkert 1866. augusztus 9-e óta fogad látogatókat, az épületek, állatházak nagy részét az 1909 és 1912 közötti átépítés idején emelték, Kós Károly és Zrumeczky Dezső, Neuschloss Kornél, illetve Végh Gyula tervei szerint.



A Fővárosi Állat- és Növénykertben a látogatók 859 állatfaj több mint 11 ezer egyedével találkozhatnak, 2022-ben is jelentős eredményeket értek el a veszélyeztetett fajok szaporítása, illetve a vadállatmentés terén. A társadalmi felelősségvállalás jegyében fogyatékossággal élő, illetve hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek külön programokat is szerveztek.



A Fővárosi Állat- és Növénykert Európa 126 vezető állatkertje közül a tizenötödik helyen áll az európai állatkertek nem hivatalos ranglistáján, csak néhány ponttal marad el Basel, Rotterdam vagy Köln állatkertjétől, megelőzi viszont Koppenhágát, Dublint, Amszterdamot, Hannovert, Nürnberget, Hamburgot és Londont is.



A nemzetközi összehasonlításban is igen változatosnak számító állatgyűjtemény megfelel annak a célkitűzésnek, hogy a budapesti állatkert a biodiverzitás, azaz az élővilág sokfélesége minél szélesebb keresztmetszetét mutassa be a nagyközönségnek - írták.



A közleményben kiemelik, hogy 2022-ben extra programokkal is várták a látogatókat, ilyen volt például január és február fordulóján a Mackófarsang, márciusban a Vadvilág Nap, áprilisban a Föld Fesztivál, illetve a fenntarthatósági témahét, májusban a biodiverzitás napja, júniusban a szentivánéji programok, augusztusban az Állatkert Fesztivál és az Állatkertek Éjszakája, szeptemberben a Kutatók Éjszakája, októberben az Állat- és Növényszeretet Ünnep és az Állatkerti Halloween, novemberben a Törpeegér Gála és Forgatag, decemberben pedig az állatkerti Mikulás.



Az intézmény zoopedagógusai tavaly is változatos programokkal várták a speciális állatkerti szakvezetésen, foglalkozáson részt vevő tanulmányi csoportokat, a tematikus kínálat igazodik a Nemzeti alaptantervhez, illetve az Óvodai nevelés országos alapprogramjához - hangsúlyozták a közleményben.



A fenntarthatóság jegyében az állatkert európai uniós támogatással már korábban kiépített egy olyan fűtési rendszert, amely az állatházak fűtésére részben a Széchenyi Fürdő termálvizének hulladékhőjét hasznosítja. Emellett a 2022-es évben az intézmény jelentős megtakarítást ért el az előző évhez képest, 13 százalékkal kevesebb földgázt, 38 százalékkal kevesebb távhőt, és 22 százalékkal kevesebb villamos energiát fogyasztott, mint az előző évben - áll a közleményben.