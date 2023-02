Média

NMHH: egyebek mellett a háború és a választás érdekelte a netezőket leginkább 2022-ben

Többek között az orosz-ukrán háború, az országgyűlési választás, valamint Berki Krisztián és Cristiano Ronaldo kisfiának a halála érdekelte a kattintások alapján a magyar internethasználókat leginkább 2022-ben - tájékoztatta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága szerdán az MTI-t.



Az NMHH adatai szerint az elmúlt évben egy átlagos napon 4,2 millió hazai felhasználó netezett, ők napi szinten 84 millió oldalt nyitottak meg a magyar online média kínálatából - tartalmazza a közlemény.



Egy ember körülbelül húsz hírt, blogbejegyzést, időjárás-jelentést, menetrend-információt vagy éppen szórakoztató tartalmat keresett fel 24 órán belül. Az oldalletöltések száma meghaladta a 27,2 milliárdot, ami 1,66 százalékkal kevesebb, mint a megelőző évben - derül ki a kutatásból. Az év eleje, január és március volt a legforgalmasabb, az első hónapban 7,2 százalékkal, míg a harmadikban 11,7 százalékkal többet kattintottak a felhasználók, mint egy átlagos hónapban. Az előre kalkulálható tendenciákat sokszor váratlan események is befolyásolták. Az év első ilyen eseménye február végén következett be az orosz-ukrán háború kiteljesedésével. Az offenzíva első két napja körülbelül harmincmillió többletkattintást eredményezett a magyar oldalaknál, melyek nagy részét a hírportálok "zsebelhették be" - olvasható az összegzésben.



Hasonló érdeklődést szült az április harmadikán tartott országgyűlési választás, ám az eredmények kihirdetése után már nem töltöttek heteket az események követésével a hírolvasók - tették hozzá.



Ugyanakkor Berki Krisztián május hatodikai halála "felrobbantotta" az internetet - fűzték hozzá.



2022-ben két nagyobb kiugrás volt köszönhető az időjárás okozta meglepetésnek: a június eleji nagy esőzéseknek és az augusztus 20-i viharnak, amikor is a tűzijátékra indulók igen kíváncsivá váltak arra, kell-e esernyőt vinniük magukkal.



A nagyvilág történései február 24-től, az orosz-ukrán háború kezdetétől törtek előre, amikor a legnagyobb hírportálokon egy nap alatt 9,21 millió oldalletöltést hajtottak végre a netezők a külföld tematikában. Ezt követően november 15-én, a Lengyelországba átlőtt rakéta esete emelte ki a külföldi eseményeket a hírek rengetegéből.



A gazdasági jellegű cikkek közül a benzinársapka kivezetésén túl a kata-törvény átalakítása vált igazán fontos közüggyé. A sporthírek esetében az első komoly érdeklődésnövekedés a Magyarország és Szlovákia által közösen rendezett kézilabda Európa-bajnokság időszakában volt kimutatható, de a Splitben zajlott férfi vízilabda-Európa-bajnokság is érdekelte a netezőket a decemberi katari futball-világbajnoksággal együtt - sorolták.

A hírportálok, valamint a népszerűbb tévék, rádiók és újságok hivatalos Facebook-oldalainak posztjait más szemszögből is megvizsgálta az NMHH. Minden hónap száz legnépszerűbb bejegyzésének szövegelemzése rávilágít arra, hogy milyen szavakat preferálnak az újságírók. Toronymagasan vezet a magyar, de a válogatott, a háború, a tanár és a hazudik is szerepel a listán. Sajnálatos módon a harmadik legtöbbször olvasható szó az elhuny volt. A halálesetek mély érzelmeket váltanak ki az olvasókból, akár korábban ismeretlen emberekről van szó, akár világhírűekről - írta az NMHH.