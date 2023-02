Ukrajnai háború

Magyar-kirgiz csúcstalálkozó: békés megoldás kell Ukrajnában; a szankciók Európát és Ázsiát is sújtják

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Karmelita kolostorban tárgyalt Szadir Zsaparov kirgiz államfővel - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



A megbeszélésen, melyen a magyar kormány több minisztere is részt vett, elhangzott: a Magyarország és Kirgizisztán közötti jó politikai kapcsolat egyre erősebb gazdasági, kereskedelmi összeköttetéseket eredményez.



Orbán Viktor hangsúlyozta: a brüsszeli döntéshozóknak sokkal kevésbé bürokratikusan kellene hozzáállniuk az EU Kirgizisztánhoz és egész Közép-Ázsiához fűződő kapcsolatainak fejlesztéséhez, mert a térség stratégiai fontosságú Európa valamint a világ biztonsága és gazdasága szempontjából.



Az ukrajnai háború is kiemelt témája volt a magyar és a kirgiz vezető tárgyalásainak; egyetértettek a békés megoldás szükségességében, és abban, hogy a szankciók súlyos nehézségeket okoznak Európa és Ázsia országainak is.



Szadir Zsaparov hivatalos látogatásra hívta meg Orbán Viktort Biskekbe, aki a meghívást köszönettel elfogadta.