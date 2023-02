Önkormányzat

Megkezdődött a lomtalanítás Budapesten

Elrajtolt a 2023. évi budapesti lakossági lomtalanítási program a fővárosban - tájékoztatta a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. az MTI-t kedden.



A Budapesti Közművek keretein belül önállóan működő FKF Hulladékgazdálkodási Divízió munkatársai évente egyszer, külön díjazás nélkül, előre meghirdetett menetrend szerint minden budapesti háztartástól elszállítják a nagydarabos hulladékot.



Idén Csepelen, február 13-án kezdődött az éves program, majd Lipótváros, Víziváros, és a XVI. kerület következik - áll a közleményben.



A társaság kéri a lakosokat, hogy a lomtalanításra vonatkozó előírásokat tartsák be, és csak olyan holmit helyezzenek ki, amely nem károsítja a környezetet és nem gyűjthető szelektíven. Lomtalanítások alkalmával kizárólag nagydarabos hulladék, például elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek helyezhető ki, azonban tilos a lomnak nem minősülő hulladékféleségek kihelyezése, mint a háztartási hulladék vagy a szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék, elektromos és elektronikai hulladék, az építési és bontási törmelék. Kerülni kell továbbá a sitt, a föld, a síküveg, a zöldhulladék, a textil, az ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék, és a veszélyes hulladék kihelyezését is - fűzték hozzá.



A lomok elszállítását, majd az úttest megtisztítását a meghirdetett időpontban történő kihelyezést követő napon végzi a társaság, de az ingatlan előtti terület és járdaszakasz megtisztítása az ingatlan használójának a kötelessége.



A lomok kikészítésének időpontjáról és módjáról előzetesen, írásban tájékoztatják az érintett lakosságot, a budapestiek a "lomtalanítás Budapesten" (fkf.hu) weboldalon, térkép segítségével kerület/körzet szinten is tájékozódhatnak a lakcímükre vonatkozó lomkikészítési dátumokról - olvasható a közleményben.