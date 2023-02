Házasság hete

Hornung Ágnes: a magyar családtámogatások biztos alapot jelentenek a házassághoz és a gyermekvállaláshoz

A magyar családtámogatások biztos alapot jelentenek a házassághoz és a gyermekvállaláshoz, a kormány pedig minden segítséget megad a családalapítás előtt álló fiataloknak - írta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán annak alkalmából, hogy elkezdődött a Házasság hete.



Hornung Ágnes azt írta, hogy a házasság érték, amely számos kutatás szerint tartósabb párkapcsolatot jelent és több gyermek megszületését eredményezi.



Az államtitkár a bejegyzésben megosztotta a minisztérium kormany.hu oldalra feltöltött közleményét is, amelyben kiemelték, a jövő sikere a családok sikerein múlik, ezért a kormány továbbra is arra törekszik, hogy se a házasságkötést, se a gyermekvállalást ne korlátozzák anyagi nehézségek.



A kormány a nehéz gazdasági helyzetben is kiemelten támogatja a párokat abban, hogy a házasság és a gyermekvállalás mellett dönthessenek: az első házasok két évig adókedvezményt vehetnek igénybe, a gyermek születése után pedig családi adókedvezmény, sőt a 30 éves kor alatti anyák esetében ezen felül immár személyijövedelemadó-mentesség illeti meg őket, valamint élhetnek egyebek mellett a babaváró támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) lehetőségével - sorolták a közleményben.



Közölték, a magyar családtámogatási rendszer stabil, többrétű, célzott és rugalmas, amely sokoldalúan védi és szolgálja a családokat, ennek is köszönhető, hogy az elmúlt időszakban Magyarországon megerősödött a házasság intézménye. Európai szinten Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a házasságkötések száma: míg 2010-ben alig 36 ezer pár kötött házasságot, 2022-ben ez már elérte a 64 ezret, ami több mint 80 százalékos emelkedés. Ezzel párhuzamosan 2010 és 2021 között a válások száma évi 24 ezerről mintegy 18 ezerre csökkent, ami több mint 24 százalékos mérséklődést jelent.



A közleményben kitértek arra is, hogy a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) kutatásai alapján megállapítható, hogy a magyar emberek házasságpártiak, csaknem háromnegyedük úgy véli, hogy a házasság érzelmi biztonságot nyújt számukra, emellett a megkérdezettek hatvan százaléka azt gondolja, hogy a házasságot a gyermek teszi teljessé. Ma Magyarországon a gyermekek mintegy háromnegyede olyan párkapcsolatban születik, ahol a szülők házasok, míg a 12 évvel ezelőtti mélyponton ugyanez a mutató 50 százalék körül volt.